







Сегодня в Волгограде по заказу Министерства культуры РФ приступили к съемкам документально-постановочного фильма об истории поселения гернгутеров в Сарепте. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Кино можно будет увидеть на федеральных телеканалах.

Съемки ведутся на территории музея-заповедника «Старая Сарепта». В пресс-службе администрации области пояснили, что фильм снимает кинокомпания из Санкт-Петербурга «Урсус-фильм», которая занимается производством игровых и неигровых картин различных жанров. Режиссёр — Ирина Гришина, продюсер – актер Александр Тютрюмов. Художником-постановщиком стал волгоградец — старший преподаватель кафедры режиссуры Волгоградского института искусств и культуры Борис Полоутенков.

В качестве одного из актеров неожиданно для общественности выступил депутат Волгоградской областной думы, председатель комитета по культуре Александр Осипов. На своих страницах в социальных сетях он уже разместил снимки в новом для себя образе – главного идеолога сарептской колонии, графа Цинцендорфа. Также в различных сценах фильма будут задействованы профессиональные актеры и студенты Волгоградского института искусств и культуры.

«Старая Сарепта» – уникальный архитектурный ансамбль, включающий в себя 26 зданий, 23 из которых памятники федерального значения XVIII–XIX веков. Это самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами.



