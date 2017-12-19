



Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил руководителю СУ СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву нагрудный знак «Почетный сотрудник следственного комитета Российской Федерации». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед вручением знака Александр Бастрыкин что-то долго с улыбкой говорил Михаилу Музраеву, на что тот кивнул. Ведомственные награды были также вручены нескольким сотрудникам следственного управления СК РФ по Волгоградской области за успехи в раскрытии преступлений.









Как заявил в сегодняшнем выступлении, посвященном ежегодному приему председателя СК РФ детей-кадетов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с руководством следственного управления у региональных властей сложились «исключительно конструктивные отношения», направленные на обеспечение правопорядка и безопасности в регионе. Губернатор отметил также не только высокопрофессиональные качества сотрудников следственного управления, но и человеческие, вспомнив их работу по расследованию обстоятельств трагических событий последнего времени – разрушений двух жилых домов в Волгограде.



