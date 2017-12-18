Что делать, если негосударственный пенсионный фонд закрылся?

В 2017 году на финансовом рынке России более 30 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – специализированных организаций, аккумулирующих накопления части пенсионеров, проходят процедуру ликвидации. Что в этом случае происходит с накоплениями граждан - разбирался журналист ИА «Высота 102».





Система гарантий прав – в пользу пенсионеров





Во-первых, информация о НПФ - в открытом доступе. Достаточно зайти на сайты Пенсионного фонда России www.pfrf.ru, Центробанка www.cbr.ru или Агентства по страхованию вкладов (АСВ) www.asv.org.ru. Именно там Вы увидите, взносы в какие НПФ гарантированно защищены. А также – кто туда пока еще не вошел, в отношении кого началась процедура ликвидации, и кто уже лишён лицензии. И, если вы вдруг обнаружили, что ваш НПФ по собственной инициативе, или в связи с нарушениями законодательства лишен лицензии, причин для паники, как заверяют в Пенсионном фонде России, нет.

Система гарантий прав застрахованных лиц - в пользу пенсионеров. В Агентстве по страхованию вкладов образован фонд, в который все НПФ ежегодно отчисляют взносы. Именно из этих средств, при аннулировании лицензии НПФ, пенсионерам будут возмещены средства, размещенные ранее в закрывшемся НПФ.

Более того, как поясняет начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения ПФР по Волгоградской области Галина Рыбина, в случае, если НПФ закрылся, не нужно предпринимать каких либо специальных мер: «За вас все сделает Центральный Банк России».





Заботливый ПФР





Во-первых, как только начинается процедура отзыва лицензии, негосударственный пенсионный фонд должен уведомить вас о проводимой процедуре. И как только лицензия аннулирована, Пенсионный фонд России принимает на себя обязательства НПФ и становится страховщиком застрахованных лиц.

При этом рассчитывать, что вам положен инвестиционный доход, не стоит. «Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц передаются в ПФР, сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в Пенсионный фонд России, равна номиналу», - поясняет Галина Рыбина. А номинал – это сумма взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без учета инвестиционного дохода, а также средства, уплаченные в рамках Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений и средства, сформированные за счет материнского капитала.

Во - вторых, вы имеете полное право оставить эти средства в Пенсионном фонде России или перевести в один из негосударственных пенсионных фондов. Имея, конечно, в виду, что новый НПФ должен быть участником системы гарантирования прав застрахованных лиц.













И о реформировании НПФ





Бывает и так, что НПФ не закрывается, а реформируется по согласованию с Банком России. К примеру, сливается с другим фондом. Итак, если ваш НПФ заявил о реорганизации, важно знать, что здесь не требуется перезаключения договоров об управлении пенсионными накоплениями. «Если вы не согласны на перевод средств пенсионных накоплений в НПФ, который образуется после реорганизации, то на основании вашего выбора ваш НПФ должен перечислить накопления в Пенсионный фонд России, либо в другой НПФ. Для этого вам необходимо направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. В случае удовлетворения заявления, Пенсионный Фонд России вносит изменения в единый реестр застрахованных лиц в срок до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления, без потери инвестиционного дохода», - поясняет Галина Рыбина.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».







