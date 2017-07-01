Если у вас нету дома - налоги ему не страшны

Все ли граждане должны платить налоги? Нет. Если вы не работаете, и в собственности ничего нет, уплата налогов вас пока не касается. А вот остальных правительство обязало до 1 декабря текущего года отчитаться за предыдущий, 2016-ый, год. Итак, для неплательщиков настала суровая зима. Какие налоги нас обязывают платить и какие последствия ждут тех, кто не оплатил их вовремя, разбирался журналист ИА «Высота 102».

Какие налоги должны платить граждане?

Практически все работающие граждане, именуемые юристами и чиновниками как «физические лица», знают, что работодатель сам перечисляет налог на доходы своих сотрудников – физических лиц, так называемый НДФЛ. Это – те 13 %, которые мы недополучаем при выдаче зарплаты. При окладе, к примеру, 20 тысяч рублей, на руки - 17, 4 тысячи. И – чисты перед законом. А вот налоги на недвижимость и личный автомобиль надо оплачивать самостоятельно. И - уложиться в указанные в налоговом уведомлении сроки – до 1 декабря.

Для основной части россиян, которые имеют в собственности одно жильё и, как максимум – одно транспортное средство, налоговое бремя карман сильно не опустошит.









Некоторые, кто владеет несколькими квартирами, и сдают их в аренду, нередко наивно полагают, что им необходимо платить только имущественные налоги. Налоговики изучают все сведения об имеющихся у граждан объектах недвижимости и настоятельно рекомендуют пополнить казну при их сдаче. Чтобы вас не оштрафовали, необходимо перечислить 13% от полученных доходов.

Часто забывают заплатить налог так называемые фрилансеры, то есть не трудоустроенные официально работники и те, кто оказывает разовые услуги. Облагается налогом при определённых условиях и продажа недвижимого и движимого имущества. Но есть и целый ряд доходов, которые не облагаются налогами.





Вся информация о налогах физических лиц есть на сайте УФНС. Ознакомившись с нею, становится совершено понятным, за что, как и когда платить. Кроме того, зарегистрированным на сайтах налоговой службы и «Госуслуги» доступна оперативная информация обо всех начисленных и уплаченных налоговых суммах и долгах.





Кто не успел – того рублём накажут

Итак, срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря. При неуплате исчисленных сумм налогов в установленный срок должнику придется уплатить не только сумму налоговой задолженности, но и пени за каждый день просрочки платежа.

Пеня – это сумма налоговой задолженности, умноженная на количество дней просрочки, еще раз умноженная на 1/300ставки рефинансирования.









Итак, если налог вовремя не поступил в казну, налогоплательщикам направляется требование об уплате налога с начислением пени за его неуплату на дату направления требования, сроки направления требования установлены статьей 70 Налогового кодекса Российской Федерации. В требовании указывается срок уплаты налога, срок исполнения требования, сумма недоимки по налогу, размер пени за просрочку, основания взимания налога.

Если требование будет оставлено налогоплательщиком без исполнения, налоговый орган, руководствуясь нормами Налогового кодекса Российской Федерации, обратится в суд с заявлением на вынесение судебного приказа. Здесь финансовые потери для должника станут еще больше: к задолженности по налогу и пени добавится госпошлина за рассмотрение дела в суде, а после получения судебного приказа и передачи его приставам, вероятно, придется уплатить еще и исполнительский сбор. Как минимум он составляет 500 рублей, максимум – 7% от суммы неуплаченного налога.

Чем дольше налогоплательщик затягивает исполнение своих обязанностей, тем больше становятся его расходы. Кроме того, судебные приставы активно применяют практику взыскания на заработную плату, пенсионные накопления, стипендию, имущество налогоплательщика, в отдельных случаях наложение ограничения на выезд должника из Российской Федерации.

Учитывая, что не за горами новогодние праздники, наличие непогашенной задолженности может серьезно изменить планы недобросовестных налогоплательщиков, а значит, позаботиться о счастливых зимних выходных стоит уже сейчас.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



