|Финграмотность
|04.12.2017 12:12
В Центробанке задумались о сбалансированном росте двух сегментов кредитования — предприятий и граждан
В ближайшее время объемы кредитования бизнеса могут увеличиться, об этом говорят итоги организованной накануне Ассоциацией российских банков встречи с банкирами. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, за январь-октябрь 2017 года портфель кредитов физическим лицам вырос на 9,8%, а портфель кредитов предприятиям нефинансового сектора — лишь на 2,9%. «Нам бы хотелось видеть более сбалансированную структуру, более сбалансированный рост между двумя сегментами кредитования — предприятий и граждан», — пояснил Поздышев.
Вероятно, грядущие изменения будут «на руку» предприятиям малого и среднего бизнеса, которые часто нуждаются в микрокредитовании – небольших займах на неотложные нужды. ИА «Высота 102» с помощью эксперта – генерального директора сервиса онлайн-займов "Робот Займер" Сергея Седова попытался разобраться с особенностями и рисками микрокредитования бизнеса.
Зачем бизнесу микрокредиты?
Представители малого бизнеса достаточно часто обращаются за займами на текущие нужды. Как правило, это происходит при возникновении внеплановых расходов или задержке платежей от контрагентов. Как поясняет Сергей Седов, реже займы используют для перекредитования, то есть погашения взносов по имеющимся кредитам.
«В основном в МФО кредитуются малые и средние предприниматели, часто это ИП или владельцы небольших компаний в сфере торговли, услуг. Банковский кредит им обычно получить сложнее - несмотря на довольно низкие ставки, требования к субъектам МСП остаются довольно высокими, а вероятность получения кредита невелика. В этом случае получение займа в микрофинансовой организации (МФО) является лучшим вариантом», - поясняет наш эксперт.
Как считает наш эксперт, займы для бизнеса в МФО в большинстве случаев берутся на покрытие кассового разрыва предприятия и оплату взносов по кредиту, меньше - на развитие бизнеса. «Как правило, это суммы от 100 тысяч до 1 млн рублей, которые предприниматели предпочитают возвращать в минимально возможные сроки. Ответственный кредитор должен оценить бизнес-план заемщика и конкурентную среду. Кроме того, часть кредитов и займов для бизнеса берется под залог активов компании - необходима квалифицированная оценка реальной стоимости активов», - комментирует Сергей Седов.
Риски пользования услугами микрокредитования
Риски использования микрозайма зависят скорее от рисков, присущих всей предпринимательской деятельности. А это - дефолт заказчиков, невыполнение работ или услуг предпринимателем вовремя и др. «Они могут привести к неспособности заемщика расплатиться в срок, что повлечет за собой невыполнение условий договора, возникновение просроченной задолженности и, соответственно, повышение долговой нагрузки и ухудшение финансового положения предпринимателя», - считает Сергей Седов.
Стоит помнить и про общие риски, которые возникают при получении кредита. Невнимательно прочли договор, просмотрели «скрытые» платежи и комиссии. Очень удивились суммам, выставленным МФО и неучтенным при планировании использования кредита. А бывает, что серьёзно ошиблись с выбором микрофинансовой организации – получили займ у мошенников. В этом случае под угрозу может попасть все имущество бизнесмена или его предприятия.
Как не ошибиться с выбором микрофинансовой организации?
Проверить надежность МФО, то есть узнать, что это не мошенники и не фирмы – «однодневки», несложно. Список всех законно работающих МФО размещен на сайте Центробанка. Там же есть информация о сроке работы этих организаций. Кроме того, в сети достаточно отзывов клиентов, и познакомиться с ними будет не лишним.
Также при выборе компании надо учитывать, с одной стороны, возможность форс-мажора, а с другой - перспективу развития бизнеса и получения более крупных долгосрочных заимствований. «Поэтому надо выбирать МФО, специализирующуюся на кредитовании малого бизнеса, сотрудники которой могут компетентно оценить и временную негативную ситуацию, и возможности для развития. Как правило, МФО менее формально, чем банки, подходят к оценке залогов и расходованию заемных средств, но они могут попросить объяснений по конкретным бизнес-решениям. Надо быть готовыми к этому, не бояться знакомить представителей МФО с документацией», - советует Сергей Седов.
Про «минусы» и «плюсы»
И все же не можем не сказать про некоторые особенности микрокредитов. Заметили, что нередко вам предлагают их под процент за день? Как хорошо звучит «под 2%»! Но – в день. Итого – 360% годовых. Не страшно, если вы берёте деньги на 1 день. Взяли 100 тысяч сегодня, а завтра отдали 102 тысячи. Но за месяц же «набежит»… Посчитали? Если не смогли посчитать, то ни в коем случае не берите. Итак, главный минус – высокий процент займа, второй – небольшая сумма - МФО рисковать не будет.
Но есть и плюсы. Деньги нужны срочно. Следовательно, и срок рассмотрения вашей заявки будет минимальным. Даже если имеете плохую кредитную историю, шанс всё равно есть. И, наконец, это все же менее рискованно по сравнению с частными кредиторами.
Остались вопросы? Задавайте их на форуме нашей статьи.
Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».
Дополнительная информация на сайтах Вашифинансы. РФ и www.fingram34.ru
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