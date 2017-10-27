





Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы, Великой отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева - появилась надежда. Его посетил исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин. Напомним, о ситуации с неработающими лифтами в девятиэтажном доме по улице имени Карла Маркса, 19, ИА «Высота 102» сообщало в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты» от 15 октября с.г. Больше года жильцы многоэтажки, включая фронтовика Мальцева, с трудом поднимаются и спускаются по лестнице, а многие второй год не могут выйти из дома вообще.

Удивительно, что сам фронтовик, артиллерист, подполковник в отставке Мальцев, который всю свою жизнь посвятил служению Родине, не понимает, почему получается так, что никто ни за что не несет никакой ответственности. «Ведь не может же быть такого, чтобы невозможно было решить вопрос», - говорит он.

Обнадежил Ивана Прохоровича и всех жильцов многоэтажки исполняющий обязанности фонда капремонта Алексей Конотопкин, который приехал к фронтовику, когда журналисты съемочной группы уже прощались с семьей ветерана.

Подробности – в материале информагентства.







