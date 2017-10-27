|Общество
|27.10.2017 13:12
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения
Сегодня у одного из героев наших публикаций - участника Сталинградской битвы, Великой отечественной войны Ивана Прохоровича Мальцева - появилась надежда. Его посетил исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин. Напомним, о ситуации с неработающими лифтами в девятиэтажном доме по улице имени Карла Маркса, 19, ИА «Высота 102» сообщало в итоговой информационной программе «Взгляд с Высоты» от 15 октября с.г. Больше года жильцы многоэтажки, включая фронтовика Мальцева, с трудом поднимаются и спускаются по лестнице, а многие второй год не могут выйти из дома вообще.
Удивительно, что сам фронтовик, артиллерист, подполковник в отставке Мальцев, который всю свою жизнь посвятил служению Родине, не понимает, почему получается так, что никто ни за что не несет никакой ответственности. «Ведь не может же быть такого, чтобы невозможно было решить вопрос», - говорит он.
Обнадежил Ивана Прохоровича и всех жильцов многоэтажки исполняющий обязанности фонда капремонта Алексей Конотопкин, который приехал к фронтовику, когда журналисты съемочной группы уже прощались с семьей ветерана.
Подробности – в материале информагентства.
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|Общество
|27.10.2017 17:09
Наличие в шаговой доступности алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории, увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям. Об этом шла речь на заседании комитета Волгоградской областной думы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности при рассмотрении законопроекта, в котором предлагается установить дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного парламента, предлагается запретить продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах....
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|Расследования
|27.10.2017 16:38
ГУ МВД по Волгоградской области предоставило видеоматериалы задержания Александра Масленникова в городе Химки Московской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», Масленников был задержан накануне около дома своей подруги в Подмосковье по подозрению в убийстве двух волжанок – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Девушки пропали 13 октября, последний раз их видели в компании с ранее судимым за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой Масленниковым. 18 октября подозреваемый был объявлен в розыск. Как выяснилось, он покинул город на попутном транспорте, который он нашел по объявлению в соцсети.
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|Общество
|27.10.2017 15:44
Жители десятков домов в Бекетовке Кировского района на улицах Воронкова, Шумилова, Кедровая, Писемского замерзают в своих квартирах и требуют прекратить «издевательские эксперименты» над семьями с маленькими детьми и пенсионерами. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, несмотря на то, что отопительный сезон в городе стартовал почти две недели назад, в их квартирах по-прежнему ледяные батареи. «Жить так дальше невозможно: в квартирах круглосуточно работают электронагреватели, мы включаем духовки и уже думаем, от чего мы умрем: от холода, от бешеных счетов за свет или от отравления газом?» - горько шутят горожане. Между тем, вовсе не до шуток оказалось семье Гусевых, проживающих...
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|Происшествия
|27.10.2017 14:44
В Волгограде разыскивают водителя легкового автомобиля, который наехал на 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, происшествие случилось накануне около 17-00 часов. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» (хетчбек тёмного цвета), двигаясь по малому проезду ул. 64 Армии со стороны кинотеатра "Авангард" в сторону ул. Курчатова, напротив дома № 20 по ул. 64 Армии совершил наезд на 4-летнего ребенка, который вместе со своей мамой хотели перейти дорогу в неустановленном месте. Сразу после ДТП, не дожидаясь прибытия наряда ДПС, водитель отвез пострадавших в травмпункт Кировского района. Доставив мать и ребенка в медучреждение¸ мужчина под надуманным...
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|Общество
|27.10.2017 14:04 (Обновлено: 27.10.2017 14:47)
Губернатору Волгоградской области приглянулась территория, вид на которую открывается с площадки пока еще недостроенного ЖК «Доминант» в Советском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». «Здесь можно обустроить хорошую парковую зону, место хорошее с отличной доступностью», - бодро заявил Андрей Иванович и поспешил успокоить стоявшего рядом главу администрации Волгограда Виталия Лихачева: «Не сегодня, конечно, не сейчас». Задание подумать о настоящем и будущем хаотично занятой разными объектами территории у Волги на Тулака получила и Валентина Гречина – заместитель губернатора. Так что, возможно, именно сегодня и решилась судьба дальнейшего благоустройства одного из самых перспективных микрорайонов Волгограда. ...
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|Политика
|27.10.2017 12:38
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на нижнюю палату Федерального собрания РФ. Напомним, ровно месяц назад Гусеву вывели из состава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором она являлась заместителем председателя. По мнению волгоградских политэкспертов, кадровая перестановка является обычной ротацией, которая периодически происходит в Государственной думе. Между тем, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на источник в российском парламенте, председатель комитета по федеративному устройству, член фракции ЛДПР Алексей Диденко оказался недоволен работой своей «правой...
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|Экономика
|27.10.2017 12:00
Один из домов – долгостроев ЖК «Доминант» - будет сдан к новому году, сообщает ИА «Высота 102». Об этом было заявлено сегодня на встрече участников долевого строительства с руководством области и новым застройщиком. Общаясь с людьми, губернатор Андрей Бочаров был осторожен в части обещаний и уточнил, что «при определенных условиях и окончательной договоренности с финансовыми институтами» один дом постараются сдать до конца декабря, а весь комплекс доведут до готовности в течение следующего года. Строительство ЖК из трех 24-этажных домов в микрорайоне «Тулака» в Волгограде было начато еще в 2007 году, и должно было завершиться к 2011...
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|Телеком
|27.10.2017 11:55
Уже пять воспитанников футбольной школы спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого смогли пообщаться с игроками национальной сборной и получить их советы. Такой необычный приз достается ребятам, признанным тренерским советом лучшими по итогам месяца. Совершить видеозвонок кумирам помогают планшеты с 4G-интернетом от «МегаФона». Эти гаджеты юные футболисты тут же получают от оператора в подарок. «Тренироваться и только тренироваться!», «Жить футболом, дышать футболом!» – такие советы дают волгоградским мальчишкам игроки нашей сборной. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, с помощью мобильного интернета лучшие воспитанники школы Леонида Слуцкого успели познакомиться с Александром Головиным, Василием Березуцким, Игорем Смольниковым,...
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|Расследования
|27.10.2017 11:38 (Обновлено: 27.10.2017 16:37)
Подозреваемого в убийстве двух волжанок из Московской области в Волгоград доставят спецназовцы ( ВИДЕО)
Сегодня в Волгоград будет доставлен подозреваемый в убийстве двух волжанок 31-летний Александр Масленников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в задержании предполагаемого убийцы двух жительниц Волжского в городе Химки Московской области принимали участие сотрудники управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из ГУУР МВД России во взаимодействии со следователями СУ СК России по Волгоградской области. Спецоперация прошла на высоком уровне – Александр Масленников не успел оказать сопротивления. Для конвоирования Масленникова в Волгоград в столицу отправились бойцы спецназа. Известно, что Масленников 11 лет отбыл в местах лишения свободы, имел судимости за изнасилование, насильственные действия...
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|Экология
|27.10.2017 11:24
В Нидерландах в рамках рабочей поездки по обмену опытом руководство группы компаний «Чистый город» совместно с представителями министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ассоциации «Чистая страна» знакомится с современными зарубежными технологиями отрасли обращения с отходами. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, делегация посетила завод по переработке вторсырья и организацию, осуществляющую вывоз отходов. Завод занимается переработкой пластика и выпускает не конечный продукт, а полуфабрикат — гранулят, который впоследствии используется для изготовления разнообразной продукции. В планах — визит на предприятие ведущего производителя спецтехники, а также оборудования для переработки твердых коммунальных и промышленных отходов. «Переработка отходов — важное...
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|Экономика
|27.10.2017 11:24
Компания «Центр-Дорсервис» из Воронежа признана победителем аукциона на внесение изменений в проект строительства шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, воронежская фирма выполнит заказ комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области за 19,9 миллиона рублей, предложив чуть меньшую цену, чем второй участник – ООО «Геоинформационные и транспортные технологии». Согласно технической документации, планируется ряд поправок в проект строительства шоссе: устройство новых и корректировка существующих местных проездов, изменение местоположения и конструкции шумозащитных экранов. Также будут внесены изменения в конструкцию тротуаров, в устройство покрытия в дорожной одежде, пересмотрены объемы переустройства линий связи, водопроводных сетей,...
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|Расследования
|27.10.2017 11:21 (Обновлено: 27.10.2017 16:45)
Волгоградские полицейские допросили задержанного по подозрению в убийстве двух жительниц Волжского (ВИДЕО)
Сотрудники правоохранительных органов допросили задержанного в Московской области жителя Волжского, которого следствие обвиняет в убийстве двух девушек. Как сообщает ИА «Высота 102», на вопрос, в убийстве кого его подозревают, Александр Масленников ответил: «Людей». Напомним, 31-летний Александр Масленников был задержан накануне в городе Химки Московской области около дома своей знакомой. 18 октября ранее судимый за изнасилование, насильственные действия и разбой волжанин был объявлен в розыск после исчезновения двух девушек – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Они пропали 13 октября, когда вышли вместе с Масленниковым из клуба в Волжском. Девушек искали десятки волонтеров, за информацию, которая могла бы помочь следствию,...
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|Происшествия
|27.10.2017 11:05 (Обновлено: 27.10.2017 14:52)
Житель Карачаево-Черкесской республики, машину которого остановили на посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе, попытался дать взятку сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Волгограду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 44-летний мужчина перевозил выделанные шкуры животных по подложным документам, согласно которым товар он приобрел у индивидуального предпринимателя. Однако при проверке выяснилось, что такого предпринимателя не существует. Чтобы решить вопрос о непроведении дальнейшей проверки по факту использования подложных документов, мужчина предложил взятку в размере 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
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|Расследования
|27.10.2017 09:48
Обвиняемый в убийстве двух девушек из Волжского Александр Масленников скрывался у своей близкой знакомой в Химках Московской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, его задержали около дома этой женщины накануне. Он не успел оказать сопротивления. Известно, что Масленников покинул Волжский на попутном транспорте по объявлению в социальной сети. В ближайшее время он будет этапирован в Волжский для проведения с его участием следственных действий. Напомним, 13 октября 2017 года в Волжском пропали две девушки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. Они покинули караоке-клуб, расположенный на улице Оломоуцкой города Волжского, и больше...
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|Политика
|27.10.2017 08:00
«Единой России» предстоит до конца 2017-го года провести плановую ежегодную ротацию, которая коснется членов местных политсоветов и их президиумов. Об этом заявил на селекторном совещании с региональными исполкомами «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии Виктор Селиверстов. По словам секретаря волгоградского регионального отделения партии Сергея Горнякова, - сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, - региональным партийцам предстоит провести 10-процентную ротацию актива. «Волгоградская область - один из лидеров по уровню организации предварительного голосования. Выборные процессы проходят в штатном режиме и без каких-либо нарушений. Жители охотно приходят и поддерживают участников предварительного голосования», - считает Горняков.
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27 октября 17:09
27 октября 16:38
27 октября 15:44
27 октября 13:12
Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения 10
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Фронтовику из Волгограда обещали к новому году запустить лифт и вызволить из заточения 10
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