Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов

Ровно 50 лет назад – 15 октября 1967 года в городе-герое Волгограде был торжественно открыт «Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы» - именно такое название для мемориала на Мамаевом кургане предложил автор и руководитель проекта Евгений Вучетич. Во время кровавой Сталинградской битвы высота 102,0 – так на военных картах обозначался курган, была стратегической позицией в борьбе за город. С вершины можно было контролировать переправу через Волгу и все окрестности, поэтому гитлеровцы хотели во что бы то ни стало завладеть высотой. В течение 135 дней и ночей – с 13 сентября 1942 по 26 января 1943 года...