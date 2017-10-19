



«МегаФон» составил рейтинг наиболее мобильно-активных мест в регионе на основе статистики с сети. По данным оператора, самые «разговаривающие» и «качающие» абоненты живут за пределами Волгограда, а общаются в соцсетях и смотрят видео все же больше в областной столице.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, рейтинг базовых станций (БС), лидирующих по пропуску трафика от разных услуг, выглядит следующим образом. Рекорд по голосовому трафику принадлежит БС в Котово на улице Победы. За прошлый месяц общая длительность разговоров здесь достигла 6,5 лет общения. На втором и третьем месте – БС на въезде в поселок Красный Яр Жирновского района и на железнодорожной станциив Палласовке.

В прокачке интернет-трафика на первом месте БС в уже известном нам пос.Красный Яр. Показатель интернет-активности местных жителей можно сравнить с 3,5 месяцами беспрерывной игры в онлайн-игры. Вторая и третья позиция – у БС в Кировском районе Волгограда, на улице Закавказская, и у «Дома быта» города-спутника.

Станция-лидер по трафику пользователей социальных сетей находится в Волгограде, на ул. Академическая.На втором месте БС около аграрного университета, он же СХИ, на третьем, вновь, на ул. Закавказская.Объем информации, которой обмениваются за одну неделю эти три станции в соцсетях, примерно равен пересылке 3 млн селфи хорошего качества.

Рекорд по трафику, используемому для прослушивания музыки, принадлежит БС в Николаевском районе, пос. Степновский, а также в Красном Яру и вдоль проспекта Жукова в Волгограде, в границах улицы Новодвинской. Общий недельный музыкальный трафик этих трех территорий позволяет слушать беспрерывно 8 месяцев онлайн-радио.

Собирает максимальный видео-трафик волгоградская БС в заканалье, на ул. Саушинская( не зря здесь даже рядом находится кинотеатр «Энергия»).За ней – БС на ул. Академическая и на Ангарском.

Лидерство по смс-сообщениям – у БС в Калаче-на-Дону. За месяц здесь передано больше 2 млн «эсэмэсок» вблизи территории нефтебазы. Немногим меньше – в пос. Степновский и Ольховка.

«Волгоградский МегаФон в этом году отметил свое 15-летие. За эти годы потребности в связи росли и менялись. В 2002 году абоненты пользовались только «голосом», смс и роумингом. Сегодня же ежемесячный чек включает массу услуг на базе мобильного интернета. Наш рейтинг наглядно демонстрирует тенденции, – отметил директор волгоградского отделения «МегаФона» Кирилл Давыдов. – В ряде населенных пунктов мобильная связь стала единственной альтернативойпроводной связи. Наши мобильные услуги доступны на 95% населенной территории региона и пользуются большим спросом».



