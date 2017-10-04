«Ростелеком» дал старт конкурсу школьных интернет-проектов 2017 года









«Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Тема 2017 года – «Интернет-технологии в образовании». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

• IT- Обучающие сайты: интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

• IT- Приложения и игры: развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные, а также компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования.

• IT-Исследования: интернет-сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

• IT-Скрайбинг: интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».

Дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры объявил и партнер конкурса – компания ESET. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

«Уже выросло поколение людей, которые используют интернет на новом уровне – как пространство обитания. Современный ребенок родился в то время, когда интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети интернет и его сервисов – данность. Таким образом, внедрение интернет-инструментария в школьный образовательный процесс – актуальная проблема», - говорит заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко.

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: [email protected]

Иллюстрация - скриншот с сайта http://www.safe-internet.ru.



