



В детско-юношеской спортивной школе №20 при поддержке Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» 26 сентября состоится фестиваль «Первый шаг в мир шахмат». «Ростелеком» – партнер мероприятия, в котором примут участие юные гроссмейстеры из начальных классов школ Волгограда.

В программе фестиваля: турниры, викторины и конкурсы. Все участники получат учебные пособия, предоставленные «Ростелекомом» специально для осваивающих азы шахматного спорта, а в завершении соревнований всех спортсменов ждут сладкие угощения от телеком-оператора.

«Уже более 6 лет «Ростелеком» является постоянным партнером шахматных турниров и соревнований среди детей в Волгограде, – отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова. – Мы стараемся всегда откликаться на предложения о партнерстве, особенно, когда речь идет о детском и юношеском спорте или интеллектуальных играх. Для «Ростелекома» важно не только решение бизнес-задач, но и социальная ответственность, поддержка значимых событий города и области».

А по словам президента Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» Илдырыма Гасанова, «Ростелеком» помогает детско-юношеской спортивной школе №20 на постоянной основе. Он выразил благодарность за партнерство, поддержку и замечательные пособия для наших воспитанников».

Образовательные, развивающие проекты – важная составляющая работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Телеком-оператор на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнерство и повышая уровень доверия абонентов к компании.



