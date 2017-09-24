



Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга. Срок реализации проекта – с 30 августа 2017 года до конца 2025 года. Объем вложений составит 245 миллиардов 261 миллион рублей. Куратором назначен вице-премьер Александр Хлопонин. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу, опубликованному на официальном сайте правительства, основные цели приоритетного проекта – улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волги за счёт сокращения не менее чем на 80% объёма сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Кроме того, - это обеспечение населения чистой питьевой водой, восполнение водных биоресурсов, развитие туризма и другие экономические выгоды.

В настоящее время проведена инвентаризация и сформирован перечень объектов, осуществляющих сброс загрязненных сточных вод, затонувшего имущества, проведена реконструкция и строительство очистных сооружений не менее чем на 200 предприятиях - основных загрязнителях в 17 субъектах Российской Федерации. К 2019 году планируется завершить оценку загрязнения водных объектов с естественных ландшафтов селитебных территорий, земель сельскохозяйственного значения, промышленных площадок предприятий, предприятий животноводческого комплекса, полигонов захоронения и свалок, объектов транспортной инфраструктуры.

Особое место в проекте занимает сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы. Как подчеркивается в документе, завершена расчистка ериков Аверкин, Дегтярный, Дударев, Нарезной, Жерновой, Верблюд на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области. В Астраханской к 2020 году расчистят 200 км нерестовых каналов рыбоходов.

Федеральный бюджет выделит на проект почти 113 миллиардов рублей, региональные бюджеты - 42 с половиной миллиарда, еще 90 миллиардов - внебюджетные источники.



