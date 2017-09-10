Как самостоятельно защитить свои права на финансовом рынке

Согласно данным социологического опроса Национального Агентства Финансовых Исследований (НАФИ) 57% россиян считают, что их интересы на финансовом рынке не защищены. Причем 85% из опрошенных признались, что не знают куда обращаться, если их права будут нарушены кредитно-финансовыми организациями.

Счет в банке, пластиковая карта, страховка, ипотека, почтовый перевод - и ты уже потребитель финансовых услуг. Мир вокруг нас постоянно меняется, возникают новые финансовые компании, новые программы кредитования, новые предложения об инвестировании средств и т.д. Некоторым гражданам не под силу вникнуть во все тонкости, в связи с чем и допускаются нарушения их прав.

Корреспондент ИА "Высота 102" попытался разобраться, как можно самостоятельно защитить свои права и добиться справедливости, не обращаясь в суд. Напомним, суд считается последней инстанцией, куда идут при невозможности разрешения вопросов.





Торопиться не надо

При подписании любых документов будьте бдительны. Прежде всего, внимательно их прочитайте. Если вам что-то не понятно - задавайте вопросы. Нет четких ответов на вопросы - возьмите паузу. Изучите вопрос самостоятельно, проконсультируйтесь. Всегда лучше перестраховаться, чем позже столкнуться с проблемами. Когда документы подписаны, будет трудно доказать, что вы что-то не так поняли или вас ввели в заблуждение.

Если документы уже подписаны, а вы обнаружили, что ваши права нарушены, для начала нужно попытаться решить вопрос с финансовой организацией напрямую. Начинаем с предъявления претензии.





Как подготовить претензию?

Претензия должна быть составлена в свободной форме, в письменном виде. Если подается лично, то в двух экземплярах, чтобы один остался у вас с отметкой о регистрации. Она пишется на имя руководителя с указанием ваших данных (Ф.И.О., адрес, телефон, № договора). В претензии излагается суть возникшей проблемы, конкретные требования, дата и подпись. К претензии прилагаются копии документов, которые подтверждают ее обоснованность.

На этом этапе могут возникнуть трудности. Под разными предлогами возможен отказ специалиста от приема документов и регистрации. Вас устроит любой способ направления претензии, который позволит зафиксировать факт ее получения. Один из них - почтовое заказное отправление, благодаря которому у вас будет бланк о вручении адресату. Теперь остается один месяц ждать официального ответа - именно столько времени предусмотрено ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».









Любая финансовая организация, если она действительно допустила нарушение или ошибку – признает её, поскольку понимает, что невыгодно доводить дело до суда. Последствия судебных решений для финансовых учреждений могут быть катастрофическими, вплоть до лишения лицензии.

Если же в финансовой организации убеждены, что ваши права не нарушены, а вы придерживаетесь другого мнения, можно отправить жалобу или заявление в Роспотребнадзор. Здесь обязаны провести проверку и дать мотивированный ответ. Вам удалось именно таким способом разрешить проблему? Поздравляем, вы обошлись без судебной волокиты, не удалось – отправляйтесь в суд.





Помогут ли общественники?

В Волгоградской области действуют общественные организации, которые помогут отстоять ваши права, в том числе и на финансовом рынке. Каким образом?

Прежде всего, это работа над "прорехами" в финансовом законодательстве. При выявлении такого несовершенства общественники могут вносить предложения о поправках в законы.

Общественные организации могут также направлять в Роспотребнадзор и органы местного самоуправления информацию о нарушениях ваших прав для проведения проверок и принятия мер. А также - обращаться с исками в суды в защиту прав как отдельных потребителей, так и неопределенного круга лиц.

Итак, несовершенство финансового законодательства, нарушение ваших прав банками, страховыми компаниями и другими финансовыми организациями… Именно с этими вопросами вы можете прийти в общественные организации по защите прав потребителей. В их числе ВРОО ЗПП «Потребительский контроль», МОО «Кредитный правозащитник», ООО «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» и многие другие. Там вас смогут и бесплатно проконсультировать.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



