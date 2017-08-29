В Волгограде будут готовить проектных управленцев





Волгограде открылся первый действующий сертификационный центр управления проектами, созданный «Центром оценки и развития проектного управления» и Волгоградским опорным техническим университетом при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ и Волгоградского областного бизнес-инкубатора.

Как сообщает ИА «Высота 102», главной задачей центра станет подготовка и сертификация специалистов в сфере управления проектами. Пройти курс подготовки в волгоградском центре сможет любой, а сертифицироваться – все желающие независимо от того, посещали ли они занятия в самом центре или готовились самостоятельно.

«Управление проектами — одно из самых быстроразвивающихся высокоэффективных направлений в сфере госуправления», – отметил советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Павел Шестопалов.

Эксперт подчеркнул ряд особенностей проектного подхода: «Выполнить проект можно только с первой попытки, с самого начала все нужно делать правильно и без ошибок. Необходимо четко спланировать время, чтобы уложиться в срок, верно оценивать имеющиеся ресурсы. Сама проектная работа подразумевает прямое взаимодействие всех участников, без выхода на вышестоящие инстанции, а это снижает временные издержки порой на 40-60%».













Убедиться в эффективности проектного подхода в управлении смогли участники первого двухдневного семинара, проведенного центром и посвященного основам управления проектами. Его слушателями стали как сотрудники ВолгГТУ, которые в будущем будут вести занятия в центре, так и представители властных структур, бизнес-сообщества.

«Мы наглядно убедились, что достижение большой цели складывается из выполнения малых задач, – говорит участник семинара Андрей Косенов. – Систематизация знаний помогает нам четко ставить цели и лучше доносить свои задумки до подчиненных».

По словам руководителя проектов, регионального партнера Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Якова Мельникова, знания в сфере управления проектами предоставляют конкурентные преимущества при трудоустройстве, помогают построить успешную карьеру.

Отметим, сегодня проектный метод активно внедряется как в сферу государственного управления, так и в крупные компании. Яркими примерами федеральных проектов является подготовка к Олимпиаде в Сочи и к проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. А такие гиганты как ПАО «Сбербанк», «Росатом», ОАО «Газпром», «Рособоронэкспорт», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Сургутнефтегаз» и другие, ищут сотрудников умеющих работать в проектном формате.



