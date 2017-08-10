Частица пледа цесаревича Алексея, которая стала символом автопробега ДОСААФ России "С востока на запад России", передана на постоянное хранение Владимирскому приходу Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, это событие произошло во время празднования 90-летия ДОСААФ России. Маршрут автопробега охватывает 82 субъекта России и города Белоруссии, общая протяженность пути составляет около 12 тысяч километров. Реликвия передана представителем РПЦ в Австралии, митрофорным протоиереем Михаилом Протопоповым заместителю председателя ДОСААФ России Николаю Стаськову. Плед, которым цесаревич Алексей укрывался во время приступов гемофилии, был связан его августейшими сестрами. Его нашли в Ипатьевском доме представители Белого движения после взятия Екатеринбурга 25 июля 1918 года и передали Великой княгине Ксении Александровне, которая хранила его как святыню. Перед смертью она передала плед своему духовнику протоиерею Николаю Успенскому, от него в 1989 году перешел к архиепископу Павлу Павлову, а в 1992 году к протоиерею Михаилу Протопопову, который доставил частицу святыни в Россию 25 июля 2017 года.



