В Волгограде из перинатального центра выписали пациентку с девятым ребенком









С девятым ребенком сегодня выписалась из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 жительница Нехаевского района Елена Мещерякова, сообщает ИА «Высота 102». Новорожденную девочку, которую назвали Викторией, встречали лишь два представителя большой семьи – счастливый отец и один из старших братьев. Теперь у Ивана и Елены Мещеряковых 7 сыновей и две дочки. Даже для врачей перинатального центра, в котором с момента начала работы учреждения принято уже почти 3000 родов, случай, когда пациентка рожает девятого ребенка, является неординарным. «Хотя многодетных семей сейчас становится все больше, семьи, в которых рождается девятый или десятый ребенок - пока редкость», - подчеркнула главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская. Врачи отмечают, что в случае с Еленой Мещеряковой сработала трехуровневая система маршрутизации при оказании медицинской помощи населению, когда жительницу отдаленного Нехаевского района удалось вывезти в Волгоград и сделать все, чтобы девятые - очень рискованные роды, прошли успешно. Что касается дальнейшей жизни многодетной семьи и воспитания детей, то Елена и Иван Мещеряковы уверены, что справятся, потому что привыкли много работать и помогать друг другу.



