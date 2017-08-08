



В преддверии Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 13 августа, в Институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета проходят встречи руководства института, деканов факультетов с зачисленными в вуз абитуриентами.

Более трехсот вчерашних школьников, выпускников колледжей решили связать свою судьбу со строительной отраслью и поступили на строительные и архитектурные направления подготовки – «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды».





«Впереди у них несколько лет напряженной учебы, но выпускники в будущем смогут решать широчайший комплекс задач, так или иначе связанных со строительством. Это могут быть инженерные изыскания, проектирование и дизайн объектов строительства, контроль последующей их эксплуатации, экспертная оценка зданий и сооружений, их реконструкция», – пояснили ИА «Высота 102» в вузе.

Несмотря на окончание приема на бюджетную очную форму обучения, в Волгоградском государственном техническом университете продолжается прием на контрактную форму обучения на все направления и специальности подготовки. В приемной комиссии технического университета ИА «Высота 102» выяснило, что при наличии вакантных бюджетных мест все зачисленные в университет с оплатой стоимости обучения имеют возможность по окончании первого курса перейти на бюджетное место.

Всю информацию о поступлении в Волгоградский государственный технический университет – опорный региональный университет можно получить в приемных комиссиях по адресам: пр. Ленина, 28, ауд. 211 (тел. 23-22-92) и ул. Академическая, 1, ауд. В-115 (тел. 97-48-13).