







В рамках проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» подключает не только пункты коллективного доступа в сеть, но и частные домохозяйства по технологии беспроводного широкополосного доступа. Сигнал подается от точки доступа Wi-Fi до персонального устройства абонента. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, беспроводной высокоскоростной доступ в сеть у себя дома получили первые сто абонентов – жители хуторов Камышинский, Чиганаки, Базки, Мартыновский, сел Ельшанка, Садовое и поселка Луговой.

«В процессе реализации проекта по устранению цифрового неравенства в отдаленных населенных пунктах к специалистам нашего филиала обращались жители поселений, где были организованы точки коллективного Wi-Fi-доступа, – рассказывает и.о. директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Сморжевский. – Они просили найти решение для увеличения дальности устойчивого выхода в интернет. В непогоду или в темное время суток некомфортно пользоваться услугой, которая действует в радиусе 100 метров от точки Wi-Fi. Специалисты технического блока филиала разработали решение, позволяющее предоставлять доступ к сети интернет от точки доступа непосредственно к домохозяйству в радиусе одного километра, что почти полностью охватывает территорию малого сельского поселения. Суть решения состоит в качественном подборе абонентского оборудования, грамотном монтаже и точных сетевых настройках».

Своим впечатлением от новых возможностей поделился фермер из села Садовое Василий Шапкин: «Конечно, разница более чем ощутимая: выходить в сеть с домашнего компьютера, или при необходимости идти в центр села, где установлена точка доступа, Это именно то, что называется созданием комфортных условий для жизни на селе. Мы долго этого ждали. И вот теперь благодаря «Ростелекому» у меня и моих односельчан появились новые возможности для работы, общения, обучения и досуга. И качеством, и скоростью интернета очень довольны».

Директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова отметила, что, предоставляя услуги связи на село, оператор повышает качество жизни людей и дает им возможность полноценно общаться с окружающим миром, реализовывать свои желания и потребности.

Напомним, «Ростелеком» активно реализует проект «Устранение цифрового неравенства» в малонаселенных и удаленных селах Юга России. В Волгоградской области насчитывается 111 поселений с численностью жителей от 250 до 500 человек, в которых телеком-оператор уже обеспечил возможность беспроводного доступа к сети интернет.