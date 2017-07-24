Вадим Колтырин: Нет долгов – коллектор не придет

Более 40 жалоб поступило за минувшее полугодие в службу судебных приставов на действия коллекторов. Только 6 из 44 жалоб признаны обоснованными, - сообщила ИА «Высота 102» начальник созданного в январе на базе службы отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Волгоградской области Юлия Новикова. «По ним составлены административные протоколы», - пояснила Юлия Александровна. Судя по такому незначительному количеству нарушений, коллекторские службы начали работать в правовом поле.

Между тем, по информации Управления ФССП России по Волгоградской области, в первом полугодии текущего года только через суды у более чем 60-ти тысяч волгоградцев требуют возврат более 17 миллиардов (!) рублей по кредитам. Со сколькими должниками решают вопросы о возврате долга в досудебном порядке коллекторы, остаётся только догадываться.

Как не допустить встречи с коллектором, и какими правами они наделены, журналист информагентства выяснил у старшего юриста общественной организации "Кредитный правозащитник" Вадима Колтырина.









- Вадим Игоревич, как не допустить встречи с коллектором?

- Самый простой ответ на этот вопрос — не брать в долг. Но этот ответ оторван от реальной действительности. С учетом современного состояния дел в экономике, аккумулировать необходимую сумму для приобретения более-менее серьезной вещи представляется делом весьма затруднительным. А значит обращение за заемными денежными средствами дело малоприятное, но зачастую просто необходимое.

С другой стороны, у всех на слуху старая, но не теряющая актуальность пословица о том, что от сумы зарекаться не стоит. И даже если при получении денежных средств в кредит, риски были просчитаны, то складывающаяся конъюнктура все еще не позволяет сделать прогноз на длительный срок, особенно это касается ипотечных займов.

Поэтому ответ на этот вопрос гораздо глубже и не лежит на поверхности. Брать деньги в займ можно, а иногда даже нужно, но перед этим нужно несколько оценить свои силы, взвесить все прочие «за» и «против» и только после этого принять осознанное решение, которое позволит избежать этой, малоприятной встречи.





- Кто такие коллекторы?





- Стоит ли уже называть лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности — коллекторами, вопрос спорный. Несколько вопиющих случаев, произошедших по вине коллекторов, полностью дискредитировали само слово «коллектор», сделав его синонимом некорректного общения, хамства, наглости и вседозволенности. Само по себе слово «коллектор» означает собиратель, а не вымогатель, однако, в нашем обиходе, к сожалению, это слова приобрело именно этот смысл. Таким образом, представляется, что употребление слова «коллектор» хотя и возможно, но все же нежелательно, поэтому, на наш взгляд, стоит говорить о лицах, на профессиональной основе занимающихся взысканием просроченной задолженности с граждан.





- Какими правами обладают коллекторы, и что они не имеют права делать?





- Компетенция рассматриваемых нами участников гражданского оборота, впервые за долгое время нашла свое отражение в соответствующем нормативном акте, который в полном объеме начал действовать с 1 января 2017 года. В законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", четко определены права представителей кредитора гражданина, которые должны осуществляться ими на принципах разумности и добросовестности. В законе определены время и периодичность встреч и контактов с должником, способ отказа от взаимодействия с кредитором, а также требования к лицу непосредственно, осуществляющему взаимодействие. Кроме того, важным цензом, направленным на недопущение на рынок взыскания просроченной задолженности откровенных непрофессионалов, является необходимость обязательного включения сведений об организации в специально созданный государственный реестр.

Таким образом, вся иная деятельность, противоречащая требованиям Закона, запрещена. А в случае совершения в отношении гражданина противоправных действий, теперь, помимо обращения в правоохранительные органы, можно обратиться и Федеральную службу судебных приставов, которую наделили полномочиями, связанным с осуществлением контроля за лицами, деятельность которых направлена на взыскание просроченной задолженности.





- И всё-таки он пришёл. Как вести себя при разговоре с коллектором?





- Общение с коллекторами редко добавляет положительных эмоций — повод не тот. Однако выбрать вариант общения и стратегию своего поведения полностью в ваших силах. Выберите свой тон, исходя из следующей аксиомы — вы непосредственно у коллектора денег не брали и ему не должны, а если кредитор которого он представляет, рассчитывает на получение от вас денег, то единственный законный способ — обращение в судебные инстанции и получение соответствующего решения о взыскании. Помните о своих правах, а главное о правах коллектора, которых к слову, не так уж и много. Очень важно внимательно ознакомиться с указанным Законом, и тогда общение пойдет в правовом поле - совсем в ином ключе и не потому сценарию, которые для вас приготовили.









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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



