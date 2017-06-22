В Волжском пьяная беременная везла в машине 6 детей и мужа

Сегодня ночью в Волжском задержана 37-летняя местная жительница, которая находится на 7 месяце беременности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина управляла «ВАЗ 2110» на улице Кирова. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, стало понятно, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Инспекторы предложили пройти беременной тест на алкоголь, в результате прибор показал степень опьянения 0,785 промилле. Кроме того, в машине находился ее супруг и шестеро детей. Когда сотрудники полиции вызвали эвакуатор, чтобы поместить машину на спецстоянку, водитель пришла в негодование, начала бить по стеклам своей машины монтировкой. В результате сотрудники ДПС успокоили женщину, после чего отогнали "десятку" на штрафстоянку, а в отношении нарушительницы составили протокол.







При дальнейшей проверке полицейские выяснили, что у данной автомашины прежним владельцем была аннулирована регистрация по причине того, что при ее покупке новые хозяева не поставили транспортное средство на учет. Кроме этого, женщина-водитель призналась, что 4 года назад уже была лишена водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.