Центр документации при объединении «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора» из города Дрезден передал жителям Волгоградской области базу данных на советских военнопленных, уроженцев Сталинграда и Сталинградской области, умерших во время Второй мировой войны в лагерях и рабочих командах на территории бывшего немецкого рейха.

Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградпатриотцентре», база данных представляет собой списки, в которых указана личная информация, обстоятельства, причины гибели и места захоронений. Родственники погибших и пропавших без вести уроженцев Сталинградской области могут найти их в разделе «Документы» группы ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/volgapatriot).