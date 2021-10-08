«20 добрых дел «ЕвроХима» отмечены жюри международного конкурса

Общество 08.10.2021 10:01
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08.10.2021 10:01
Сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» продолжают работу по проекту «20 добрых дел «ЕвроХима», приуроченному к двадцатилетнему юбилею компании российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Это предприятие строит в Котельниковском районе горно-обогатительный комбинат и реализует большую социальную программу, направленную на повышение качества жизни котельниковцев.
Успехи волонтерского движения из Котельниково отмечены экспертным жюри международного конкурса «Премия МИРа». Вручение первой молодёжной Премии МИРа за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества проходит ежегодно, начиная с 2012 года.
Добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» вышли в полуфинал конкурса в номинации «Корпоративное добровольчество». В рамках «20 добрых дел «ЕвроХима» волонтеры Гремячинского ГОКа воплотили в жизнь много добрых начинаний. Сотрудники предприятия опекают ветеранов Великой Отечественной войны, помогают юным котельниковцам раскрыть свои таланты, проводят экологические акции, активно занимаются благотворительностью.
В числе последних достижений волонтеров «ЕвроХима» - организация масштабного благотворительного забега. Инициативу энтузиастов из Котельниково поддержал олимпийский чемпион, 13 кратный чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев. Средства, собранные во время акции, направлены на помощь «Волжскому центру помощи детям».
За многолетнюю поддержку некоммерческих организаций и внедрение лучших социальных практик в российских регионах проект #20ДобрыхДелЕвроХим получил награду "За развитие инфраструктуры институциональной благотворительности в России". Высокая оценка достижений волонтерской деятельности компании была дана на ежегодной конференции "Благотворительность и социальное инвестирование", проводимой Форумом Доноров - ассоциацией крупнейших грантодающих организаций, работающих в России.
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