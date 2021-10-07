Администрация Волгограда приросла новым комитетом

Общество 07.10.2021 17:55
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07.10.2021 17:55
Одним комитетом больше стало в администрации Волгограда. Согласно постановлению временно исполняющего главы Волгограда Владимира Марченко, опубликованному сегодня, управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда теперь будет называться комитетом по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда. На сайте городской администрации новый комитет все еще именуется управлением, которое возглавляет Валерия Воробьева.
Напомним, структура администрации Волгограда включает 6 департаментов, 7 комитетов и 9 управлений. С учетом новых изменений будет 8 комитетов и столько же управлений.
Отметим, что в данном постановлении "О распределении обязанностей в администрации Волгограда" также исключен Сергей Разумный, который при прежнем руководстве был заместителем главы администрации. Его фамилии, отметим, уже нет в перечне руководителей на официальном сайте администрации Волгограда.
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