Администрация Волгограда приросла новым комитетом





Одним комитетом больше стало в администрации Волгограда. Согласно постановлению временно исполняющего главы Волгограда Владимира Марченко, опубликованному сегодня, управление по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда теперь будет называться комитетом по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Волгограда. На сайте городской администрации новый комитет все еще именуется управлением, которое возглавляет Валерия Воробьева.

Напомним, структура администрации Волгограда включает 6 департаментов, 7 комитетов и 9 управлений. С учетом новых изменений будет 8 комитетов и столько же управлений.

Отметим, что в данном постановлении "О распределении обязанностей в администрации Волгограда" также исключен Сергей Разумный, который при прежнем руководстве был заместителем главы администрации. Его фамилии, отметим, уже нет в перечне руководителей на официальном сайте администрации Волгограда.