Волгоградским медалистам Паралимпийских игр-2020 выплатят миллионы рублей





Чемпион XVI Паралимпийских игр 2020 года в Токио Андрей Гладков, представлявший Волгоградскую область, получит 2,5 млн рублей в качестве денежного приза. Серебряного призера Паралимпиады-2020 Наталию Буткову из Волгоградской области наградят 1,5 млн рублей. Постановление о призах спортсменам и их тренерам подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102».

Наставники Гладкова и Бутковой Ирина Ахмерова и Николай Бирюков получат также 1,5 млн рублей каждый. Суммы, обозначенные в постановлении, будут выплачены из бюджета комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

Андрей Гладков и Наталия Буткова соревновались на Паралимпиаде-2020 по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарат (ПОДА). Гладков выиграл золотую медаль в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров, Буткова стала вице-чемпионкой на спринтерской дистанции 50 метров брассом. Медалисты побывали на приеме в Кремле, Андрею Гладкову вручен орден Дружбы, Наталии Бутковой – медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. По постановлению администрации Волгоградской области им и их наставникам также назначена ежемесячная пожизненная стипендия – 30 тысяч (за «золото») и 20 тысяч (за «серебро»).

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.