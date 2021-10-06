Происшествия

На севере Волгограда исчезла старушка в сером плаще и вишневом берете

Происшествия 06.10.2021 08:40
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06.10.2021 08:40


Полиция Трактрозаводского района Волгограда разыскивает пропавшую без вести 85-летнюю Валентину Николаевну Федину. Пожилая женщина вышла из дома на улице Дзержинского рано утром 4 октября, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Исчезновение Валентины Фединой обнаружила ее дочь, которая пришла ее проведать, после чего она обратилась в полицию. Пенсионерка была одета в темно-серый плащ, на голове был берет вишневого цвета, на ногах – черные зимние сапоги. С собой она взяла коричневую сумку. На вид Валентине Николаевне 80-85 лет, ее рост около 160-165 сантиметров, среднего телосложения, славянской внешности.
Все, кто знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам полиции Тракторозаводского района 74-07-69, 74-07-71 или в дежурную часть УМВД России по городу Волгограду 93-01-11 или 02.

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