Коммунальные службы Волжского готовятся к зиме

Общество 05.10.2021 11:52
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05.10.2021 11:52
В Волжском коммунальщики начали подготовку к зиме. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации, муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства» закупает антигололедные материалы и готовит к работе специализированную технику.
В настоящее время предприятием «Комбинат благоустройства» приобретено 5 000 тонн песка и 500 тонн соли, из которых в дальнейшем будет изготовлена песко-соляная смесь для обработки тротуаров и проезжей части дорог ото льда и наледи. Уже подготовлено 1 200 тонн такой смеси. Кроме того, приобретено 67 кубометров бишофита, идет конкурс на закупку еще 230 кубометров данного реагента. Всего до конца этого года, согласно плану подготовки к зиме, комбинат благоустройства приобретет 300 тонн бишофита.
Продолжается подготовка дорожного спецтранспорта. В зимний период на расчистке улиц работают 49 единиц специализированной техники комбината благоустройства. Из них 30 уже находятся в состоянии готовности – это 7 тракторов, 3 КАМАЗа, 3 бишофитные и 4 тротуарно-уборочные машины и другой спецтранспорт. Также готовы к работе машины для откачки дождевых и талых вод.
В администрации города отмечают, что в случае необходимости к дорожным работам привлекается спецтранспорт других организаций, таких как «Водоканал» и ВМЭС.
Готовятся к работе в зимний период и управляющие компании, в чьем ведении находится содержание и уборка придомовых территорий.
Между тем в связи с прохладной погодой в соцучреждения Волжского начали подавать тепло – на сегодняшний день отапливается уже более 50 объектов. На этой неделе, как сообщают в горадминистрации, начнется подтопка жилого фонда.
Инженерные коммуникации всех объектов социальной сферы и жилых домов своевременно были подготовлены к началу отопительного сезона. Готовы к подаче тепла и ресурсоснабжающие организации.
В настоящее время тепло поступает в 7 школ, 25 детских садов, в ближайшее дни отопление будет подключено еще в двух школах и 16-ти дошкольных учреждениях. Подтопка осуществляется и в учреждениях здравоохранения и иных объектах социальной сферы.
«Подача тепла в соцучреждения начинается после поступления соответствующего уведомления от их руководителей в ресурсоснабжающую организацию, – прокомментировал председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского Игорь Барсуков. – С 7 октября по графику начинается подтопка и объектов жилого фонда».
Отметим, что в жилых домах подача тепла возможна раньше официального начала отопительного сезона. Для этого старшему по дому или иному инициатору необходимо провести опрос жильцов и заручиться их согласием, а затем подать соответствующую заявку в управляющую компанию, которая, в свою очередь, передает ее ресурсоснабжающей организации. В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского отметили, что и УК, и ООО «Волжские тепловые сети» готовы к более раннему началу подачи тепла. Жители будут оплачивать коммунальный ресурс с момента его подачи на тепловой узел дома.
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