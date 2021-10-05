В Волгограде ищут подрядчика для строительства школы на 1000 мест





Стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства школы на 1000 мест в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новое учебное заведение появится по улице Шекснинской.

По условиям контракта, в новой школе будут 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, классы с акустической и проекционной техникой, профильные мастерские и лаборатории, а также современная столовая. Кроме этого школа будет адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы дети смогут вести активный образ жизни - будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками.

По данным сайта госзакупок, начальная цена по строительству школы составляет 892,9 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда. Ожидается, что новое учебное заведение возведут до 1 января 2024 года. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Волгограда.



