В Волгограде ищут подрядчика для строительства школы на 1000 мест

Общество 05.10.2021 10:44
0
05.10.2021 10:44
Стартовали конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства школы на 1000 мест в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новое учебное заведение появится по улице Шекснинской.
По условиям контракта, в новой школе будут 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, классы с акустической и проекционной техникой, профильные мастерские и лаборатории, а также современная столовая. Кроме этого школа будет адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы дети смогут вести активный образ жизни - будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками.
По данным сайта госзакупок, начальная цена по строительству школы составляет 892,9 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда. Ожидается, что новое учебное заведение возведут до 1 января 2024 года. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Волгограда.
Реклама
Две школы закрыты на карантин в Волгоградской области из-за вспышки ОРВИ05.10.2021 13:48
Общество 05.10.2021 13:48
Стройплощадку нового моста под Волгоградом перегородили мусорным кордоном05.10.2021 13:41
Общество 05.10.2021 13:41
Гендиректор Фонда ЖКХ прилетит в Волгоградскую область из-за аварийных домов05.10.2021 12:34
Общество 05.10.2021 12:34
В Волгограде представили нового начальника областного УФСБ05.10.2021 12:32
Общество 05.10.2021 12:32
Сады Придонья обеспечивают сотрудников домами «под ключ»05.10.2021 12:05
Общество 05.10.2021 12:05
Коммунальные службы Волжского готовятся к зиме05.10.2021 11:52
Общество 05.10.2021 11:52
В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товар05.10.2021 09:43
Общество 05.10.2021 09:43
Как взять ипотеку под залог своей квартиры05.10.2021 09:29
Общество 05.10.2021 09:29
В Волгоградской области ищут сотню учителей на 25 тысяч рублей05.10.2021 09:13
Общество 05.10.2021 09:13
Генеральный директор «Росгосстраха» награжден государственной наградой05.10.2021 09:04
Общество 05.10.2021 09:04
Трухлявый автомобильный мост угрожает рухнуть в речку под Волгоградом04.10.2021 19:07
Общество 04.10.2021 19:07
Цена и качество картофеля шокируют жителей Волгограда04.10.2021 17:00
Общество 04.10.2021 17:00
Бочаров вызвал врио главы Волгограда из-за отопительного сезона04.10.2021 16:30
Общество 04.10.2021 16:30
Жительнице Волжского за работу в зоне радиации пересчитали пенсию на 250 тысяч04.10.2021 16:11
Общество 04.10.2021 16:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки ограничат водоснабжение04.10.2021 15:52
Общество 04.10.2021 15:52
Реклама