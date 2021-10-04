Жителя Волгоградской области оштрафовали за видео кота со свастикой

Общество 04.10.2021 12:34
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04.10.2021 12:34
За публичное демонстрирование нацистской атрибутики оштрафован 18-летний житель города Николаевска Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением суда молодого человека привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
Судом установлено, что в январе текущего года он разместил в социальной сети "ВКонтакте" на своей странице, доступ к которой не ограничен, видеофайл в виде мультфильма "Том и Джери", где на изображениях кота наложен флаг нацисткой Германии, а также надета фуражка нацистской немецкой армии. Указанные изображения являются нацистской символикой. Вину молодой человек признал и раскаялся. Суду пояснил, что не знал о том, что распространение нацистской символики запрещено на территории РФ.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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