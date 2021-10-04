В Волгоградской области готовятся к ужесточению антиковидных мер

Общество 04.10.2021 11:49
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04.10.2021 11:49
Оперативный штаб Волгоградской области по борьбе с COVID-19 представит прогнозы по развитию санитарно-эпидемиологической ситуации и предложения по дополнительным мерам сдерживания роста заболеваемости. Задачу провести соответствующее заседание в течение недели поставил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, сообщили в обладминистрации.
Штаб должен разработать меры по предотвращению распространения не только коронавируса, но и гриппа, ОРВИ и простудных заболеваний. «Особое внимание [необходимо] уделить вопросам реализации профилактических мер, дополнительных мер безопасности для людей старшей возрастной группы», – подчеркнул на совещании Бочаров. Пристальное внимание оперштаб уделит вопросам вакцинации, переводу образовательных учреждений на «дистанционку» и работе предприятий и организаций по оказанию услуг жителям. Кроме того, облздрав готовится перевести еще несколько больниц в Волгоградской области в статус ковидных госпиталей.
Андрей Бочаров на совещании назвал ситуацию с распространением коронавируса в регионе сложной: уровень госпитализации остается высоким, как и заболеваемость подростков и детей. За последние сутки в Волгоградской области заболели 88 несовершеннолетних, что в полтора раза больше, чем полтора месяца назад. При этом COVID-19 продолжает уносить жизни пожилых людей – за последнюю неделю 80% всех летальных случаев от коронавируса произошли в возрастной группе 65+.
По данным региональных властей, среди людей старшего возраста привиты от ковида только 40%, а большинство пенсионеров имеют в анамнезе хронические заболевания. «Отдельно отмечу, что почти 99% впервые зараженных коронавирусной инфекцией не вакцинированы, – отметил Бочаров, говоря в целом о всех заболевших. – В свою очередь, повторно заболевших или заболевших после вакцинации – менее 1%. И болезнь у них протекает в более легких формах».
На начало октября от коронавируса в Волгоградской области вакцинировались 880 тысяч человек, от гриппа – 500 тысяч человек. В облздраве считают, что этого недостаточно для коллективного иммунитета.
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