Общество

Женщина скончалась от отравления бледными поганками в Волгоградской области

Общество 29.09.2021 10:13
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29.09.2021 10:13


Жительница Калача-на-Дону скончалась после употребления в пищу бледных поганок. Как сообщили в облздраве, с серьезным отравлением женщину госпитализировали в 25-ую больницу в Волгограде. Она умерла в реанимации. Это первый летальный случай от отравления грибами в Волгоградской области в этом сезоне. В больнице также находится брат погибшей, который вместе с сестрой употреблял в пищу бледные поганки.
Отметим, что грибной сезон в этом году начался позже обычного из-за жаркого лета. Первые случаи отравления грибами в Волгоградской области стали фиксировать в середине сентября. Тогда сообщалось о шести пострадавших, но сейчас их число выросло.
Бледная поганка - один из самых ядовитых грибов в мире. Неопытные грибники могут спутать бледную поганку со съедобными шампиньонами и сыроежками. Для серьезного отравления достаточно съесть половину или даже треть гриба. 

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