



Жительница Калача-на-Дону скончалась после употребления в пищу бледных поганок. Как сообщили в облздраве, с серьезным отравлением женщину госпитализировали в 25-ую больницу в Волгограде. Она умерла в реанимации. Это первый летальный случай от отравления грибами в Волгоградской области в этом сезоне. В больнице также находится брат погибшей, который вместе с сестрой употреблял в пищу бледные поганки.

Отметим, что грибной сезон в этом году начался позже обычного из-за жаркого лета. Первые случаи отравления грибами в Волгоградской области стали фиксировать в середине сентября. Тогда сообщалось о шести пострадавших, но сейчас их число выросло.

Бледная поганка - один из самых ядовитых грибов в мире. Неопытные грибники могут спутать бледную поганку со съедобными шампиньонами и сыроежками. Для серьезного отравления достаточно съесть половину или даже треть гриба.



