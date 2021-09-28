«Высота 102» присоединилась к всероссийскому проекту «Вики любит памятники 2021»

Общество 28.09.2021 21:00
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28.09.2021 21:00
Операторы ИА «Высота 102» представили свои фотографии монументов и памятников архитектуры Волгограда на всероссийский конкурс интернет-энциклопедии «Википедия». Снимки старых зданий, инженерных сооружений, храмов, достопримечательностей города наполнят базу «Википедии» и «Викигида». Десять лучших кадров российских авторов пройдут на международный этап «Wiki Loves Monements 2021».
«Википедия» предложила фотографам, историкам, краеведам со всей России внести свой вклад в сохранение культурного наследия страны. Волонтеры собрали списки памятников истории, архитектуры, археологии и монументального искусства, статьи о которых нуждаются в иллюстрировании. «Высота 102» присоединилась к делу сохранения исторической и культурной памяти и предлагает своим читателям также поучаствовать. Прием фотографий на конкурс «Вики любит памятники 2021» открыт до 30 сентября включительно.
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