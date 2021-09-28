В Волгоградской области грядут ночные заморозки до -5 градусов

Общество 28.09.2021 08:00
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28.09.2021 08:00
С завтрашнего дня из Волгоградской области уйдут дожди, зато на смену им придут заморозки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, ночные температуры опустятся уже сегодня в некоторых районах региона до -1, завтра – уже до -3, а 30 сентября – и вовсе до -5 градусов. Правда, это не касается Волгограда: в городе самой холодной ночь ожидается в четверг – около 0 градусов. Дневные температуры в регионе в ближайшие два дня не превысят 12-14 градусов тепла. 30 сентября будет холоднее – в районе 10 градусов тепла.
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