В Волгоградской области грядут ночные заморозки до -5 градусов





С завтрашнего дня из Волгоградской области уйдут дожди, зато на смену им придут заморозки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, ночные температуры опустятся уже сегодня в некоторых районах региона до -1, завтра – уже до -3, а 30 сентября – и вовсе до -5 градусов. Правда, это не касается Волгограда: в городе самой холодной ночь ожидается в четверг – около 0 градусов. Дневные температуры в регионе в ближайшие два дня не превысят 12-14 градусов тепла. 30 сентября будет холоднее – в районе 10 градусов тепла.







