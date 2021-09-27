Троллейбусы в Волгограде хотят оставить без кондукторов

Общество 27.09.2021 11:29
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27.09.2021 11:29
Троллейбусы на двух волгоградских маршрутах №12 и №10а в октябре планируется перевести на работу без кондукторов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в МУП «Метроэлектротранс», водителям на предприятии недвусмысленно дали понять, что от них требуется письменное согласие на работу без кондуктора. Взамен им предлагают доплату, которую сами водители называют не иначе как копеечной.
Но не размер доплаты больше всего возмущает водителей МЭТ, а сам факт усугубляющихся систематических переработок. «На предприятии хронически не хватает водителей, а те, что есть, вынуждены выходить на работу в выходные дни из-за маленькой зарплаты и для того, чтобы обеспечить регулярность движения на время отпусков и болезни коллег, – рассказал один из сотрудников МУП «МЭТ». – И сейчас, если водитель не подписывает согласие, ему намекают, что его переведут в резерв, что означает минимальную зарплату без премии и надбавок».
Между тем, в обязанности кондуктора, помимо сбора оплаты за проезд, входит постоянный осмотр троллейбуса для обеспечения антитеррористической безопасности, также ему приходится отвечать на постоянно возникающие вопросы пассажиров. Таким образом, без кондуктора эти обязанности перекладываются на плечи перегруженных и нервных водителей, из-за чего троллейбусы могут задерживаться при отправлении.
ИА «Высота 102» обратилось за комментарием ситуации в департамент городского хозяйства администрации Волгограда и МУП «Метроэлектротранс». На момент публикации ответ на запрос не получен.
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