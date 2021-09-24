Общество

Бешеный домашний кот искусал ребенка в селе под Волгоградом

Общество 24.09.2021 16:28
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24.09.2021 16:28


В хуторе Алешкин Чернышковского района второй раз за последние два месяца ликвидируют очаг бешенства после нападения домашнего кота на ребенка. Соответствующее постановление подписано председателем комитета ветеринарии Волгоградской области Галина Аликова.
По данным облкомветеринарии, животное внезапно стало агрессивным и укусило ребенка. Родители сразу же отнесли кота к ветеринарам, которые после проведения лабораторных исследований поставили диагноз бешенство. Ребенок получил уколы антирабической вакцины и остается под наблюдением врачей.
Статистику по случаям заражения бешенством диких и домашних животных еще в июле главный ветврач Волгоградской области назвала тревожной: с начала 2021 года официально было зарегистрировано 47 таких эпизодов. За два месяца ситуация не изменилась: в конце июля в том же хуторе Алешкин на домочадцев напал забежавший во двор бездомный кот. От нападения бешеной домашней кошки пострадали дети в Урюпинске. В августе в Кумылженском районе жители станицы Слащевской застрелили забежавшую в населенный пункт молодую волчицу, которая не успела никого покусать. От заражения бешенством за несколько месяцев в Волгоградской области умерли уже три человека, в том числе ребенок.
Фото: zsv32071, ru.depositphotos.com.

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