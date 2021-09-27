



Ипотечных программ с государственной поддержкой насчитывается несколько, это – выплата на погашение ипотеки для многодетных семей (450 тысяч рублей), покупка квартиры с использованием средств материнского капитала, Льготная ипотека и Семейная ипотека. Последние две наиболее популярны и в чем-то даже похожи. Но есть несколько важных нюансов.

Семейная ипотека

Программа «Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке от 4,9% до 4,95% годовых.

Воспользоваться ей могут все российские семьи, где родился ребенок (неважно, первый, второй, третий или шестой), и семьи с детьми-инвалидами. Родители, воспитывающие усыновленных и удочеренных детей, также могут принять участие в программе.

Основные условия кредитования:

• кредит по ставке от 4,9% до 4,95% годовых;

• срок — до 30 лет;

• первоначальный взнос — не менее 15%.

Максимальная сумма кредита — до 6 миллионов рублей.

Воспользоваться семейной ипотекой можно для покупки жилья на первичном рынке (квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик, инвестор).

Семейную ипотеку можно использовать для рефинансирования кредита?

Да, в отличие от других программ «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующую ипотеку по льготной ставке. Главных условий рефинансирования два: рождение ребенка (первого или последующих) после 1 января 2018 года и покупка жилья в новостройке у юридического лица.

Можно использовать маткапитал в качестве первоначального взноса?

Да, можно. Программа позволяет оплатить первоначальный взнос за счет средств материнского капитала.

Сколько продлится программа?

Воспользоваться семейной ипотекой можно до 01 марта 2023 года.

Участники семейной ипотеки могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение кредита?

Да, многодетные семьи, которые оформили кредит по программе «Семейная ипотека», могут получить выплату в размере до 450 тысяч рублей на его погашение. При этом цели кредита обязательно должны соответствовать условиям программы помощи многодетным семьям.

Льготная ипотека

Программа действует до 1 июля 2022 года. Изменился не только срок действия программы, но и ставка — вместо изначальных 6,5% годовых она стала 5,95% годовых.

Оформить льготную ипотеку может любой совершеннолетний гражданин РФ. Ограничений по возрасту и семейному положению нет.

Основные условия кредитования:

• кредит по ставке 5,95%;

• максимальная сумма кредита — 3 миллиона рублей;

• первоначальный взнос — не менее 15%.

Приобрести по данной программе можно только квартиры в строящемся доме или готовое жильё у застройщика.

Можно использовать маткапитал в качестве первоначального взноса?

Да, вы можете использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или как его часть.

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