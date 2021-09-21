Бренд-шеф проектов Джейми Оливера для своих блюд использует Nemoloko

Общество 21.09.2021 12:36
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21.09.2021 12:36
Бренд-шеф проектов Джейми Оливера в России Маттео Лаи побывал в Садах Придонья и приготовил эксклюзивный ужин в ресторане Don Appetit для гостей вечера, используя Nemoloko.
В Садах Придонья в ресторане Don Appetit на один вечер встретились две культуры, два языка и одна неповторимая атмосфера – итальянская. За кухню отвечал бренд-шеф проектов Джейми Оливера в России Маттео Лаи. Итальянец, влюбленный в свое дело, обладатель удивительной энергетики, настоящий художник, который привычные продукты может интерпретировать совершенно неожиданным способом, вдохновляясь своим опытом, воспоминаниями об Италии, любовью к многогранной и неповторимой средиземноморской кухне.
В рамках сотрудничества между сетью ресторанов Ginza и компанией «Сады Придонья» Маттео посетил Сады Придонья, чтобы приготовить эксклюзивный ужин для гостей вечера. Всё – от сервировки столов, оформления блюд, дизайна интерьера до музыки в живом исполнении напоминало большое семейное застолье в одном из регионов Апеннинского полуострова.
«Сады Придонья покорили мое сердце, и я рад, что познакомился с людьми, создающие такие превосходные продукты под брендом Nemoloko, – сказал Маттео Лаи. – Это дает возможность предлагать новые изысканные вкусовые интерпретации для любителей высокой кухни. Я с удовольствием использую Nemoloko в своих блюдах. Этим вечером гости смогли оценить на десерт сорбет на йогурте Nemoloko манго-маракуйя. Эти новинки просто Perfetto!»
Надо отметить, что бренд-шеф Маттео презентовал каждое блюдо, делился секретами их приготовления и оформления, проводил небольшие мастер-классы.
«Здоровые, натуральные продукты должны быть не только полезными, но и необычайно вкусными, – отметила руководитель проектов холдинга Ginza Анастасия Антонова. – Мы рады, что эту философию разделяет компания «Сады Придонья», которая и стала объединяющей в нашем сотрудничестве.
Jamie’s Italian, ресторан знаменитого повара Джейми Оливера, входит в холдинг Ginza, кухней которого управляет Маттео Лаи. Надо отметить, что совместно с Маттео были разработаны вкуснейшие рецепты блюд с использованием Nemoloko, проводятся мастер-классы для взрослых и детей. Продукция Nemoloko используется как при приготовлении кофейных напитков, так и в некоторых кулинарных рецептах. Теперь у повелителей высокой кухни к ингредиентам присоединились кислонемолочные продукты. И это, как говорят в Италии – Alla salute – на здоровье!
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