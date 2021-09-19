На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцев

Общество 19.09.2021 20:38
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19.09.2021 20:38
В эти минуты у стен собора Александра Невского проходит грандиозный концерт. Как сообщает ИА «Высота 102», на сцене, которую соорудили здесь на этой неделе, идет динамичный мюзикл с элементами рока со сценами из жизни Александра Невского. Количество пришедших сюда волгоградцев измеряется тысячами – люди стоят вплоть до НЭТа.
Напомним, сегодня патриарх Кирилл освятил воссозданный собор Александра Невского. После светового шоу состоится салют.
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