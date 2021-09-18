Общество 18.09.2021 19:05
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18.09.2021 19:05
Самолет Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла приземлился в аэропорту Волгограда. Предстоятеля Русской православной церкви встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, сообщает ИА «Высота 102».
Патриарх по приглашению Бочарова освятит воссозданный в Волгограде собор Александра Невского утром 19 сентября. Доступ верующих в храм организован по заявкам от приходов Волгоградской митрополии. Происходящее в храме будут транслировать на выносных экранах на площади Павших борцов. Вечером на стенах собора пройдет световое шоу. Сегодня в 17.00 в храме началось всенощное бдение, его возглавил епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.
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