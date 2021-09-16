Школьники дали торжественную клятву юного кадета в Волгограде

Сегодня у здания Главного управления МВД России по Волгоградской области состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся пятых кадетских классов МВД школ № 96, 13,106, 101 и лицея № 6 в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, торжественное мероприятие началось с внесения государственного флага и знамени под звуки марша Преображенского полка и гимна Российской Федерации.





В присутствии родных, педагогов и своих будущих наставников-полицейских пятиклассники дали торжественную клятву юного кадета. С этим событием школьников поздравил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Участники торжественного мероприятия почтили минутой молчания и возложили цветы к ансамблю «Солдатам правопорядка» в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день в 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда функционируют 111 полицейских классов, в которых учатся 2794 кадета МВД. В целом по Волгоградской области в 153 кадетских классах обучается 3901 школьник.