Общество

В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонт

Общество 16.09.2021 15:47
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16.09.2021 15:47


В шестиэтажном здании управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на проспекте Ленина, 50Б отремонтируют помещения на двух этажах и заменят пассажирский лифт. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ООО "Бастион Лифт" из Красноярского края произведет работы по замене пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг за 2,24 миллиона рублей, тогда как начальная цена работ была заявлена в сумме чуть более 2,3 миллиона рублей. Подрядчик должен заменить лифт до 1 декабря текущего года.
Территориальное управление Роспотребнадзора также объявило два электронных аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 4-го и 6-го этажа здания управления с начальной ценой в размере 909 тысяч рублей. Капитальный ремонт предусматривает новую отделку помещений с заменой покрытий стен, полов и потолков. Также планируется замена дверей и радиаторов отопления.

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