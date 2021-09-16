В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонт

Общество 16.09.2021 15:47
0
16.09.2021 15:47
В шестиэтажном здании управления Роспотребнадзора по Волгоградской области на проспекте Ленина, 50Б отремонтируют помещения на двух этажах и заменят пассажирский лифт. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ООО "Бастион Лифт" из Красноярского края произведет работы по замене пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг за 2,24 миллиона рублей, тогда как начальная цена работ была заявлена в сумме чуть более 2,3 миллиона рублей. Подрядчик должен заменить лифт до 1 декабря текущего года.
Территориальное управление Роспотребнадзора также объявило два электронных аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту 4-го и 6-го этажа здания управления с начальной ценой в размере 909 тысяч рублей. Капитальный ремонт предусматривает новую отделку помещений с заменой покрытий стен, полов и потолков. Также планируется замена дверей и радиаторов отопления.
Реклама
Волгоградцев просят не верить фейкам о налоговом вычете по выписке из ПФР16.09.2021 17:21
Общество 16.09.2021 17:21
В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»16.09.2021 16:53
Общество 16.09.2021 16:53
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской области16.09.2021 12:01
Общество 16.09.2021 12:01
Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУ16.09.2021 10:19
Общество 16.09.2021 10:19
Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокиту16.09.2021 09:40
Общество 16.09.2021 09:40
"Покусала детей": в Волгоградской области в двух селах ликвидируют вспышки бешенства16.09.2021 08:36
Общество 16.09.2021 08:36
В Волгограде заморозились цены на бензин16.09.2021 08:17
Общество 16.09.2021 08:17
Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборов15.09.2021 19:14
Общество 15.09.2021 19:14
Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в мире15.09.2021 18:01
Общество 15.09.2021 18:01
Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетику15.09.2021 17:38
Общество 15.09.2021 17:38
Волгоградским выпускникам творческих колледжей могут дать отсрочку от армии при поступлении в вуз15.09.2021 16:23
Общество 15.09.2021 16:23
В Волгоградской области температура понизится до нуля15.09.2021 15:58
Общество 15.09.2021 15:58
Внутриквартальные дороги в Волжском отремонтируют по пилотной программе15.09.2021 15:50
Общество 15.09.2021 15:50
Богослужение в Александро-Невском соборе Волгограда начнется за день до открытия15.09.2021 15:07
Общество 15.09.2021 15:07
Жителей элитного поселка в Волгограде всполошили спасатели в противогазах15.09.2021 15:00
Общество 15.09.2021 15:00
Реклама