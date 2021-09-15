Внутриквартальные дороги в Волжском отремонтируют по пилотной программе

Общество 15.09.2021 15:50
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15.09.2021 15:50
Внутриквартальные дороги в городе Волжском ждет масштабное обновление по пилотной программе: решение о ремонте проездов будут принимать жители конкретного квартала. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на заседании оргкомитета по реализации проектов социально-экономического развития Волжского.
«Если принимает решение определённый процент жителей, проживающих в квартале, — приступаем к объекту», – сказал Бочаров и попросил власти Волжского учесть грядущую реализацию программы при планировании бюджета. Глава региона отдельно остановился на проектировании обхода Волжского: конкретное решение и механизм его строительства будут приниматься с учетом мнения экспертов, узких специалистов, общественности.
Члены оргкомитета остановились и на формировании спортивно-досугового кластера на базе Центрального стадиона им. Логинова. Его строительство началось в 2020 году, сейчас возводят крытый футбольный манеж и зал единоборств, ведется укладка футбольного поля и теннисных кортов. Здесь также построят крытый легкоатлетический манеж, бассейн, каток, парковую зону.
Еще один пункт программы развития Волжского, рассчитанный до 2025 года – замена всех уличных светильников на энергоэффективные светодиодные. Сейчас в Волжском только 8% из 16 тысяч светоточек являются таковыми.
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