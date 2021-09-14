Учения по «угону» дронов проходят в Волгоградской области

Общество 14.09.2021 09:44
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14.09.2021 09:44
Батальонные тактические учения по перехвату беспилотных летательных аппаратов - разведчиков проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, специалисты подразделения радиоэлектронной борьбы перехватят управление беспилотным аппаратом условного противника и посадят его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.
В качестве беспилотников условного противника будут использоваться дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения Южного военного округа. Перехват управления дронами военнослужащие осуществят с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
Фото: Южный военный округ
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