



В государственной инспекции в Волгоградской области Роструда рассказали об отсутствии массовых обращений граждан по вопросу отстранения от работы в связи с отказом прививаться от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве в ответ на редакционный запрос информагентства, здесь пояснили, что с даты вынесения главным санитарным врачом по Волгоградской области постановления о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям (c 27 июля 2021 года - прим. ред. ИА "Высота 102"), в госинспекцию обратились 16 граждан. Однако, подчеркнули в организации, «поступающие обращения часто не являются жалобами и не содержат оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Гострудинспекции». В ведомстве уточнили, что по всем поступившим вопросам, связанным с вакцинацией, "были даны необходимые разъяснения".

При этом в Гострудинспекции пояснили, что вопрос обязательной вакцинации, медицинских противопоказаний к профилактической прививке относится к компетенции Роспотребнадзора. Кроме того, ведомство посоветовало гражданам зайти на официальный сайт Минтруда, где размещены совместные разъяснений Минтруда РФ и Роспотребнадзора по организации вакцинации в организованных рабочих коллективов и порядку учета процента вакцинированных.

Между тем, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о случаях отстранения от работы сотрудников медучреждений, образования, дополнительного образования, а также работников производственных отраслей в Волгоградской области из-за отказа прививаться от коронавируса. Волгоградцы, которые заявили о подобных фактах, считают, что их отстранили от работы и лишили средств к существованию незаконно. Работодатели при этом ссылаются на постановление главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, которую применяют как руководство к действию.



