



Сегодня из-за крупной коммунальной аварии в рабочем поселке Городище Волгоградской области без водоснабжения остались 5 тысяч человек. Как сообщили ИА "Высота 102" в районной администрации, сегодня в 9:00 произошел порыв аварийного магистрального трубопровода на улице Максима Пассара. В настоящее время отключена подача водоснабжения. Две аварийные бригады ведут работы по ликвидации порыва, которые планируют завершить сегодня до 17:00. В настоящее время организован подвоз питьевой воды.

Известно, что магистральный трубопровод, установленный полвека назад, имеет серьезный износ. Текущий ремонт приносит временный эффект. В этом году было принято решение заменить трубопровод - с такой инициативой выступил глава района. Соответствующие изменения внесли в бюджет Городищенского городского поселения. Был подписан муниципальный контракт с подрядной организацией на сумму 24 миллиона рублей по замене трубопровода. Работы стартовали в июле текущего года. На сегодняшний день они выполнены на 70%: сварено 2,05 км трубы, 1,5 км уложено в траншею. Всего будет

заменено 3 км магистрального трубопровода холодного водоснабжения, который берет свое начало с улицы Комсомольской и проходит по ул. Максима Пассара до ул. Автомобилистов. Полностью завершить работы по замене трубопровода планируют 10 октября текущего года.



