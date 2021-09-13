Познавательную экскурсию для волгоградских школьников провели на Приволжской детской железной дороге
Общество 13.09.2021 10:37 Новости компаний
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13.09.2021 10:37 Новости компаний
На Приволжской детской железной дороге состоялась познавательная экскурсия для учащихся лицея №5 имени А.Ю. Гагарина. Мероприятие проводилось в рамках месячника «Безопасную железную дорогу - детям» с целью профилактики травматизма в зоне движения поездов.
В начале мероприятия волгоградские железнодорожники и сотрудники транспортной полиции напомнили подросткам правила безопасного поведения вблизи стальной магистрали и в поездах. Для закрепления полученной информации для ребят провели блиц-викторину «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».
После занятия школьники осмотрели музей Приволжской детской железной дороги и совершили поездку на поезде под управлением юных железнодорожников.
Напомним, с 1 сентября на Приволжской железной дороге стартовал профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов.
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