Познавательную экскурсию для волгоградских школьников провели на Приволжской детской железной дороге





На Приволжской детской железной дороге состоялась познавательная экскурсия для учащихся лицея №5 имени А.Ю. Гагарина. Мероприятие проводилось в рамках месячника «Безопасную железную дорогу - детям» с целью профилактики травматизма в зоне движения поездов.

В начале мероприятия волгоградские железнодорожники и сотрудники транспортной полиции напомнили подросткам правила безопасного поведения вблизи стальной магистрали и в поездах. Для закрепления полученной информации для ребят провели блиц-викторину «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».

После занятия школьники осмотрели музей Приволжской детской железной дороги и совершили поездку на поезде под управлением юных железнодорожников.

Напомним, с 1 сентября на Приволжской железной дороге стартовал профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов.







