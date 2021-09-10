Общество

В Волгограде сегодня почтят память погибшего министра МЧС

Общество 10.09.2021 08:38
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10.09.2021 08:38


Сегодня в Волгограде вспомнят погибшего министра МЧС Евгения Зиничева. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на фасаде 3-ей пожарно-спасательной части по адресу - Волгоград, ул. 13-й Гвардейской Дивизии, 15 около  стихийного мемориала все желающие могут выразить знак своего уважения и скорби, а также возложить цветы к портрету Героя России. 

Напомним, Евгения Зиничева похоронят сегодня в Санкт-Петербурге. Министр МЧС РФ погиб 8 сентября  в Норильске на учениях, пытаясь спасти человека. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

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