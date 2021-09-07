В Волжском до конца года отремонтируют еще 17 дорог

Общество 07.09.2021 09:34
0
07.09.2021 09:34
17 дорог в поселках Краснооктябрьский, Металлург, Южный и на острове Зеленый отремонтируют до конца ноября. На эти цели Волжский получил дополнительное финансирование в размере 100 миллионов рублей из федерального бюджета для реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».
Накануне комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского по итогам конкурсных процедур заключил контракт с МБУ «Северное» на выполнение ремонта объектов улично-дорожной сети и направил в адрес организации уведомление о необходимости приступить к проведению работ.
В течение нескольких месяцев подрядчикам предстоит отремонтировать в общей сложности около 10,5 км поселковых дорог. Дорожное покрытие будет обновлено на улицах Калинина, Панфилова, Ташкентской, Энтузиастов, Луганской, Красных Комиссаров, Иловлинской, Новгородской, Царицынской, Покровской, Двинской, Смоленской, Тверской, Береговой, Металлургической, Матросова, Спортивной (от ул. Гидростроевская до ул. Высоковольтная).
Напомним, в нынешнем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в поселке Краснооктябрьский отремонтирована улица Кошевого (от ул. Ленинской до ул. Панфилова), улица Иртышская в поселке Металлург и более десятка дорог в поселке Рабочий – Большевистская, Ворошилова, Прибрежная, Пархоменко, Ангарская, Липовая и др. Всего по нацпроекту обновлено более 22 км городских магистралей.
Реклама
Назначена дата освящения собора Александра Невского в Волгограде07.09.2021 13:32
Общество 07.09.2021 13:32
В Волгограде к зиме отремонтируют проблемные проезды07.09.2021 12:43
Общество 07.09.2021 12:43
В частном секторе Волгограда выросла мусорная гора07.09.2021 11:43
Общество 07.09.2021 11:43
В Волгограде от последствий коронавируса умерла 18-летняя скрипачка07.09.2021 10:58
Общество 07.09.2021 10:58
Волгоградцев предупредили о новом штамме вируса гриппа07.09.2021 10:13
Общество 07.09.2021 10:13
В Египте погиб боксер из Волгоградской области07.09.2021 09:13
Общество 07.09.2021 09:13
В Волгограде оштрафовали владельца кальян-бара после визита чиновников07.09.2021 07:57
Общество 07.09.2021 07:57
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосами06.09.2021 18:04
Общество 06.09.2021 18:04
Подрядчик Роскосмоса возьмется за здание волгоградского ТЮЗа06.09.2021 16:01
Общество 06.09.2021 16:01
Ночные заморозки задержатся в Волгоградской области до 8 сентября06.09.2021 15:34
Общество 06.09.2021 15:34
Волжанке вернули незаконно списанные банком детские пособия06.09.2021 13:00
Общество 06.09.2021 13:00
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборы06.09.2021 11:03
Общество 06.09.2021 11:03
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппа06.09.2021 10:39
Общество 06.09.2021 10:39
Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятий06.09.2021 09:25
Общество 06.09.2021 09:25
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследия06.09.2021 08:23
Общество 06.09.2021 08:23
Реклама