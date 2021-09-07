В Волжском до конца года отремонтируют еще 17 дорог





17 дорог в поселках Краснооктябрьский, Металлург, Южный и на острове Зеленый отремонтируют до конца ноября. На эти цели Волжский получил дополнительное финансирование в размере 100 миллионов рублей из федерального бюджета для реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Накануне комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского по итогам конкурсных процедур заключил контракт с МБУ «Северное» на выполнение ремонта объектов улично-дорожной сети и направил в адрес организации уведомление о необходимости приступить к проведению работ.

В течение нескольких месяцев подрядчикам предстоит отремонтировать в общей сложности около 10,5 км поселковых дорог. Дорожное покрытие будет обновлено на улицах Калинина, Панфилова, Ташкентской, Энтузиастов, Луганской, Красных Комиссаров, Иловлинской, Новгородской, Царицынской, Покровской, Двинской, Смоленской, Тверской, Береговой, Металлургической, Матросова, Спортивной (от ул. Гидростроевская до ул. Высоковольтная).

Напомним, в нынешнем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в поселке Краснооктябрьский отремонтирована улица Кошевого (от ул. Ленинской до ул. Панфилова), улица Иртышская в поселке Металлург и более десятка дорог в поселке Рабочий – Большевистская, Ворошилова, Прибрежная, Пархоменко, Ангарская, Липовая и др. Всего по нацпроекту обновлено более 22 км городских магистралей.



