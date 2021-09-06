Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятий





В 2021 году исполняется 20 лет со дня образования компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко - лидера отечественной агрохимической отрасли.

В юбилейный год предприятие делает подарки городам присутствия своих производств. В городе Котельниково «ЕвроХим» отметит свой праздник еще одним добрым делом – финансированием ремонта школы, на который будет направлено более двух миллионов рублей.

В Котельниково крупнейший в России производитель минеральных удобрений представлен предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей.

В этом году «ЕвроХим-ВолгаКалий» тоже празднует юбилей – 15 лет со дня создания. Как отмечают в администрации Котельниковского района, за эти годы «ЕвроХим» внес весомый вклад в социально-экономическое развитие района – были созданы тысячи рабочих мест, построены общественные объекты и оказана благотворительная помощь на поддержание технического состояния уже существующих социальных учреждений.

Сейчас финансовые средства компании будут направлены на улучшение инфраструктуры СШ № 2 - самой большой по количеству учащихся школе Котельниково. В рамках соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности за счет средств «ЕвроХим-ВолгаКалия» ранее в этой школе уже были проведены противоаварийные ремонтные работы, ремонт и оснащение кабинета химии.

Теперь компания направит средства на капитальный ремонт школьного пищеблока.