Ремонт школы в подарок: в честь своего юбилея компания Андрея Мельниченко дарит подарки городам присутствия предприятий
Общество 06.09.2021 09:25
0
06.09.2021 09:25
В 2021 году исполняется 20 лет со дня образования компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко - лидера отечественной агрохимической отрасли.
В юбилейный год предприятие делает подарки городам присутствия своих производств. В городе Котельниково «ЕвроХим» отметит свой праздник еще одним добрым делом – финансированием ремонта школы, на который будет направлено более двух миллионов рублей.
В Котельниково крупнейший в России производитель минеральных удобрений представлен предприятием «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей.
В этом году «ЕвроХим-ВолгаКалий» тоже празднует юбилей – 15 лет со дня создания. Как отмечают в администрации Котельниковского района, за эти годы «ЕвроХим» внес весомый вклад в социально-экономическое развитие района – были созданы тысячи рабочих мест, построены общественные объекты и оказана благотворительная помощь на поддержание технического состояния уже существующих социальных учреждений.
Сейчас финансовые средства компании будут направлены на улучшение инфраструктуры СШ № 2 - самой большой по количеству учащихся школе Котельниково. В рамках соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности за счет средств «ЕвроХим-ВолгаКалия» ранее в этой школе уже были проведены противоаварийные ремонтные работы, ремонт и оснащение кабинета химии.
Теперь компания направит средства на капитальный ремонт школьного пищеблока.
«Самое важное и ценное, что есть в нашей жизни, - это дети. Наше предприятие готово приложить все усилия, чтобы маленькие котельниковцы получали знания в благоустроенной и красивой школе, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Кроме того, мы знаем, что школьная столовая обслуживает более 800 обучающихся, в том числе детей работников «ЕвроХим - ВолгаКалия», которые живут в новых жилых районах «Восточный» и «Дубовая роща», построенных «ЕвроХимом» для сотрудников. В ближайшие годы количество детей, которые пойдут в эту школу, в том числе из семей наших сотрудников,будет только увеличиваться, чему мы очень рады».
Реклама
Члены УИК в Волгоградской области получат прибавку к зарплате за выборы06.09.2021 11:03
Общество 06.09.2021 11:03
Губернатор Волгоградской области придал ускорение вакцинации от гриппа06.09.2021 10:39
Общество 06.09.2021 10:39
В Волгограде 47 зданий исключены из перечня объектов культурного наследия06.09.2021 08:23
Общество 06.09.2021 08:23
«Ездить с открытым баком – это безумие»: в Волгограде байкер собирается судиться с продавцом сгоревшего мотоцикла05.09.2021 20:23
Общество 05.09.2021 20:23
«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом Вьетнаме05.09.2021 14:09
Общество 05.09.2021 14:09
Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в Якутии05.09.2021 12:30
Общество 05.09.2021 12:30
В Волгоградской области фиксируют пугающую стабильность заражений коронавирусом05.09.2021 11:45
Общество 05.09.2021 11:45
Жительница Волгоградской области исполнила мечту и привилась от коронавируса04.09.2021 21:07
Общество 04.09.2021 21:07
Над аэродромом в Волгограде пересчитают птиц04.09.2021 19:57
Общество 04.09.2021 19:57
Гаражная амнистия в действии: куда и с чем обращаться волгоградцам04.09.2021 18:36
Общество 04.09.2021 18:36
Три волгоградки среднего возраста умерли от коронавируса04.09.2021 16:00
Общество 04.09.2021 16:00
Волгоградский губернатор устроил сюрприз жителям коттеджей в «Белой даче»04.09.2021 15:43
Общество 04.09.2021 15:43
Фонд капремонта обязал нерадивого подрядчика выплатить ущерб жителям поселка в Волгограде04.09.2021 15:22
Общество 04.09.2021 15:22
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с коронавирусом04.09.2021 13:20
Общество 04.09.2021 13:20
От плюса до минуса: в Волгоградской области прогнозируют резкую смену погоды04.09.2021 13:03
Общество 04.09.2021 13:03
Реклама