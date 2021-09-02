Общество

В налоговых органах Волгоградской области появились вакантные места

Общество 02.09.2021 17:47
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02.09.2021 17:47


Граждан, которым исполнилось 18 лет, готовы принять на работу в налоговые органы Волгоградской области. Как сообщили в УФНС по региону, в настоящее время в четырех инспекциях региона осуществляется прием документов для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей.
Основными направлениями деятельности налоговых органов Волгоградской области является контрольная и контрольно-аналитическая работа, работа с налогоплательщиками, регистрация и учет налогоплательщиков, правовая работа,обеспечение процедур банкротства и урегулирование задолженности.
Информация, связанная с проведением конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы в налоговых органах Волгоградской области, размещается на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn34 в разделе "Федеральная государственная гражданская служба в ФНС России".
По всем вопросам, связанным с поступлением на гражданскую службу, необходимо обращаться в кадровые подразделения территориальных налоговых органов (инспекции), либо в отдел кадров УФНС России по Волгоградской области по телефону: +7 (8442) 74-29-40.
Резюме присылать по адресу: oko.r3400@tax.gov.ru.

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