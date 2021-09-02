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Wink с блогерами: «Битва профессий» от «Ростелекома» в прямом эфире собрала более четырех тысяч зрителей

Телеком 02.09.2021 20:41 Новости компаний
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02.09.2021 20:41 Новости компаний


«Ростелеком» совместно с известными волгоградскими блогерами провел в прямом эфире интеллектуальную викторину «Битва профессий», посвященную фильмам на профессиональную и иную тематику. Трансляция события собрала более четырех тысяч человек разных возрастов. Стрим транслировался в паблики проекта в Vk и Youtube.
В студии популярные блогеры Лера Костыренко и Виктория Королева рассуждали на тему новых профессий для молодежи, дискутировали о дистанционном получении новых знаний. Девушки вместе с ведущим задавали зрителям вопросы о своих любимых фильмах, представленных на платформе видесервисе Wink. На каждый вопрос отводилось определенное количество времени, и тот из зрителей, кто первым правильно отвечал, получал подарок. 
«За период коронавирусных ограничений мы стали чаще инициировать мероприятия в онлайн-формате. Разговор о профессиях в прямом эфире привлек молодежную аудиторию, получился содержательный и полезный конкурс, да еще и с приятными подарками. Мы намерены и дальше продолжать проводить события в онлайне, которые будут интересны и полезны для людей разных возрастов», — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Для участников, которые сделали репосты сторис о прямом эфире, «Ростелеком» подготовил специальные подарки. При этом всех участников эфира и лучших игроков ждал сюрприз от организатора — промокоды на подписку сервисаWink.  
«Интересное получилось общение, а сама игра меня прямо захватила. Появился азарт, старалась отвечать быстрее всех. Приятно было получить сюрприз, который подготовил “Ростелеком”. Теперь я знаю, что на Wink классные фильмы, и с удовольствием воспользуюсь возможностью подписаться на этот сервис», – поделилась Людмила Бойко, участница интеллектуальной викторины.
Wink —видеосервис, в каталоге которого представлены более 400 каналов и 60 000 позиций кино, сериалов, мультфильмов и другого контента на любой вкус, в том числе караоке, аудиокниги и облачные игры. Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере.
«Ростелеком», учитывая эпидемиологическую обстановку, регулярно проводит мероприятия в онлайн-формате. Перед интернет-пользователями в прямом эфире выступали кавер-группа Thepuhoviks, группа Humanz и дуэт «Кальнов/Саврасов», волгоградские студенты принимали участие в виртуальном турнире «Что? Где? Когда?», подростки – в онлайн-викторине «Логические головоломки», а волгоградские семьи – в виртуальной игре «Битва поколений. Цифровая семья “Ростелекома”».
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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