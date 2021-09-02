



Волгоградский Роспотребнадзор настоятельно рекомендует руководителям предприятий и учреждений изыскать денежные средства для закупки вакцины от гриппа для иммунизации работников. В ведомстве считают, что необходимо привить не менее 75% от персонала. Бесплатные прививки для данных категорий населения не предусмотрены. Вакцинировать от гриппа на безвозмездной основе будут только детей, медиков, работников коммунальной сферы, транспорта, соцзащиты, чиновников, беременных женщин, призывников, пенсионеров, а также лиц с хроническими заболеваниями, пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора напомнили также о том, что в регион поступила первая партия вакцины «Совигрипп» в количестве более 300 тысяч доз и вакцина Ультрикс Квадри в количестве более 280 тысяч доз, приобретенная за счет средств федерального бюджета.

Всего в текущем году в рамках национального календаря профилактических прививок в Волгоградской области планируется привить 1,5 млн. волгоградцев, относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом и развития его неблагоприятных осложнений.

В ведомстве подчеркнули, что главной особенностью грядущего эпидемического сезона может стать микст-инфекция: одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса. Напомним, за последний год в регионе не было зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Власти объясняют это тем, что в области было привито 60% населения.



